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Фильм «Хозяин» Юрия Быкова покажут на Белградском международном кинофестивале

На этой неделе стало известно, что фильм «Хозяин» Юрия Быкова покажут на Белградском международном кинофестивале. Само мероприятие пройдёт с 23 февраля по 3 марта.

Фильм «Хозяин» Быкова покажут на Белградском международном кинофестивале
© Сhampionat.com

Главным действующим лицом фильма «Хозяин» выступит обычный человек, случайно спасший подполковника ФСБ — однако после случившегося его жизнь принимает неожиданный оборот. Главные роли в ленте исполнили Артём Быстров, Олег Фомин и Клавдия Коршунова.

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Продюсерами картины выступили Илья Стюарт, Павел Буря и Мурад Османн. Изначально премьера картины состоялась ещё в ноябре прошлого года на Женевском международном кинофестивале (GIFF).

Ранее Юрий Быков снял фильмы «Майор», «Дурак», «Завод», «Сторож», а также телесериалы «Инкассаторы», «Метод», «Спящие» и «Ноль».

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