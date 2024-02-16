Фильм «Хозяин» Быкова покажут на Белградском международном кинофестивале

На этой неделе стало известно, что фильм «Хозяин» Юрия Быкова покажут на Белградском международном кинофестивале. Само мероприятие пройдёт с 23 февраля по 3 марта.

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Главным действующим лицом фильма «Хозяин» выступит обычный человек, случайно спасший подполковника ФСБ — однако после случившегося его жизнь принимает неожиданный оборот. Главные роли в ленте исполнили Артём Быстров, Олег Фомин и Клавдия Коршунова.

Продюсерами картины выступили Илья Стюарт, Павел Буря и Мурад Османн. Изначально премьера картины состоялась ещё в ноябре прошлого года на Женевском международном кинофестивале (GIFF).