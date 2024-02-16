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Кристофер Нолан находится в поиске идеи для будущего фильма ужасов

Кристофер Нолан рассматривает возможность снять хоррор-фильм, при условии, что он сможет найти достаточно хорошую идею.

Кристофер Нолан находится в поиске идеи для будущего фильма ужасов
© globallookpress.com

Нолан выступил на мероприятии в Британском институте кино (BFI), где аудитория спросила у него, не рассматривает ли он возможность снять хоррор-фильм. Нолан ответил, что и «Оппенгеймер», на его взгляд, определенно имеет элементы ужаса.

Также режиссер отметил, что считает этот жанр очень интересным и хотел бы снять фильм ужасов однажды.

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«Но я думаю, что для того, чтобы сделать действительно хороший хоррор-фильм, нужна исключительная идея. А такие идеи редко встречаются, поэтому я еще не нашел историю, которая бы подходила для этого», - сказал Нолан.

Его слова процитировало издание Variety.

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