Кристофер Нолан «немного боялся» Роберта Дауни-младшего, когда они впервые встретились

«В моей голове это уже было отснято. Но мне всегда хотелось встретиться с тобой… Я был твоим большим поклонником и поэтому просто хотел пойти навстречу. Но я также немного боялся тебя, знаешь. Я слышал разные истории о том, как ты сошел с ума. Прошло всего несколько лет после того, как о вас вышла последняя из тех историй».