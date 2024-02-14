Кристофер Нолан «немного боялся» Роберта Дауни-младшего, когда они впервые встретились
Роберт Дауни-младший впервые познакомился с режиссером «Оппенгеймера» Кристофером Ноланом еще в начале 2000-х годов, чтобы обсудить потенциальную роль злодея Страшилы в супергеройском фильме 2005 года «Бэтмен: Начало». Нолан не был слишком заинтересован в выборе его кандидатуры, рассказал актер в совместном интервью с Кристофером Ноланом для The New York Times.
«Я на 100% знал, что ты не парень на роль Страшилы», – сказал Нолан, который в конечном итоге выбрал в качестве главного героя для своего «Оппенгеймера» Киллиана Мерфи.
«В моей голове это уже было отснято. Но мне всегда хотелось встретиться с тобой… Я был твоим большим поклонником и поэтому просто хотел пойти навстречу. Но я также немного боялся тебя, знаешь. Я слышал разные истории о том, как ты сошел с ума. Прошло всего несколько лет после того, как о вас вышла последняя из тех историй».
Впоследствии Нолан предложил Дауни сыграть Льюиса Штрауса в «Оппенгеймере», сыграть персонажа, который уже принес Дауни награды за лучшую мужскую роль второго плана на премии «Выбор критиков» и «Золотой глобус».
«Мне просто очень хотелось увидеть, как эта невероятная кинозвезда избавится от всего этого багажа, этой харизмы и просто растворится в драматическом изображении очень сложного человека. Я действительно всегда хотел с ним поработать. Однажды я перестал его бояться», — сказал Нолан о кастинге Дауни.
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