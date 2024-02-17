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Люк Бессон снимет нового «Дракулу» с Кристофом Вальцем

Французский режиссер Люк Бессон снимет новую экранизацию книги "Дракула" ирландского писателя Брэма Стокера. Об этом сообщает Deadline.

Люк Бессон снимет нового «Дракулу» с Кристофом Вальцем
© Gazeta.ru

В фильме- переосмыслении истории о знаменитом вампире главную роль, юриста Джонатана Харкера, сыграет 34-летний актер Калеб Лэндри Джонс. Вторую главную роль исполнит Кристоф Вальц, но неизвестно, достанется ли ему роль именно Дракулы.

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По данным осведомленных источников, Бессон сконцентрируется на истории любви Дракулы. Съемки планируется начать в 2024 году.

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