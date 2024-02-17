Люк Бессон снимет нового «Дракулу» с Кристофом Вальцем

Французский режиссер Люк Бессон снимет новую экранизацию книги "Дракула" ирландского писателя Брэма Стокера . Об этом сообщает Deadline.

В фильме- переосмыслении истории о знаменитом вампире главную роль, юриста Джонатана Харкера, сыграет 34-летний актер Калеб Лэндри Джонс. Вторую главную роль исполнит Кристоф Вальц, но неизвестно, достанется ли ему роль именно Дракулы.