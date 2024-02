Кем была Катрин Диор в жизни своего брата?

В первом эпизоде «Нового взгляда» (The New Look) — глянцевой драмы Apple TV+ об эпическом соперничестве Кристиана Диора и Коко Шанель, мы знакомимся не только с враждующими дизайнерами (в исполнении мужественного Бена Мендельсона и гламурной Жюльетт Бинош), но и с людьми из их прославленного круга — кутюрье Люсьеном Лелонгом (Джон Малкович), его тогдашним помощником Пьером Бальменом (Томас Пуатевин) и немецким любовником Шанель, Гансом Гюнтером фон Динклаге (Клаес Банг).