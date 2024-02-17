Кем была Катрин Диор в жизни своего брата?

В первом эпизоде «Нового взгляда» (The New Look) — глянцевой драмы Apple TV+ об эпическом соперничестве Кристиана Диора и Коко Шанель, мы знакомимся не только с враждующими дизайнерами (в исполнении мужественного Бена Мендельсона и гламурной Жюльетт Бинош), но и с людьми из их прославленного круга — кутюрье Люсьеном Лелонгом (Джон Малкович), его тогдашним помощником Пьером Бальменом (Томас Пуатевин) и немецким любовником Шанель, Гансом Гюнтером фон Динклаге (Клаес Банг).

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Но есть один персонаж, который быстро становится одним из самых очаровательных: героическая младшая сестра Кристиана Диора — Катрин в исполнении Мейси Уильямс.

Мы встречаем её в 1943 году, через три года после оккупации Парижа нацистами, когда на неё нападают офицеры, требующие предъявить документы. Когда девушка убегает, они преследуют её и припирают к стенке.

Внезапно появляются два члена французского Сопротивления и стреляют в солдат, а Кэтрин, поразительно спокойная, убегает вместе с ними. Вы понимаете, что она никогда не была в беде. Яркая красотка просто устроила ловушку, в которую попали нацисты. Она женщина, которая, несмотря на весь окружающий её хаос, кажется, полностью контролирует свою судьбу. Но кем же была на самом деле Катрин Диор? Какой была её жизнь во время Второй мировой войны? И как она повлияла на творчество своего брата? Пока шоу продолжается, мы делимся реальными фактами из её жизни.

Катрин родилась в 1917 году в Гранвиле, на северо-западе Франции, и была младшей из пяти детей в семье промышленника Мориса Диора и его жены Мадлен. Морис руководил фирмой, специализировавшейся на производстве удобрений, добился успеха и вскоре перевез свою растущую семью в большую виллу (в их особняке сейчас находится Музей Кристиана Диора). Однако трагедия была не за горами: Мадлен умерла в 1931 году, а вскоре после этого экономический спад и неудачные сделки с недвижимостью подорвали состояние семьи.

Оставшиеся активы Мориса были ликвидированы, компания продана, а семья вынуждена покинуть свой величественный дом и поселиться в полуразрушенной ферме в Провансе. Там Катрин поддерживала семью, выращивая зелёные бобы и горох.

К концу 1930-х годов Катрин и Кристиан жили в Париже, но когда началась Вторая мировая война, они вернулись на юг Франции и стали выращивать овощи, которые продавали в Каннах. Именно тогда жизнь Катрин изменилась навсегда — она встретила Эрве де Шарбоннери, страстного участника французского сопротивления. Несмотря на то что он был женатым отцом троих детей и старше её более чем на десять лет, Катрин влюбилась в Эрве и вскоре сама вступила в ряды Сопротивления.

Она использовала парижскую квартиру своего брата для проведения подпольных собраний Сопротивления, и какое-то время всё шло хорошо, но затем в 1944 году её арестовали и пытали гестаповцы. Примечательно, что она не предала ни одного из своих товарищей. Нацисты отправили её во французскую тюрьму, а затем в ряд концентрационных лагерей: Равенсбрюк, Торгау, Абтерода и, наконец, Марклееберг в 1945 году.

Кристиан неоднократно пытался добиться её освобождения, но безуспешно. С приближением союзников оставшихся заключенных отправили маршем смерти, но Катрин каким-то образом удалось бежать и в конце концов вернуться в Париж. Позже она дала показания против своих мучителей и была награждена несколькими медалями за храбрость, в том числе орденами Почётного легиона, Круа де Герр, Боевым крестом и королевской медалью «За храбрость во имя свободы».

Вскоре после воссоединения Кэтрин и Кристиана последний представил свою эпохальную коллекцию New Look в 1947 году. В то время как присутствующие рассматривали жакеты с осиной талией и пышные юбки, в воздухе витал сладкий аромат — Miss Dior, новый аромат дома, который распространялся по залу.

Считается, что он был назван в честь Катрин, по легенде, когда Кристиан встречался со своей коллегой Митцой Брикар, в комнату вошла Катрин, и девушка воскликнула: «А, вот! Мисс Диор!». Однако Катрин мало интересовали слава и богатство. Остаток жизни она прожила вдали от внимания на ферме в Провансе и продавала цветы вместе с Эрве де Шарбоннери на цветочном рынке в парижском Лез-Халле.

После кончины брата в 1957 году в возрасте 52 лет она посвятила себя сохранению его наследия, тщательно каталогизируя содержимое его дома и занимая пост почётного президента Музея Кристиана Диора вплоть до своей кончины в 2008 году в возрасте 90 лет. Хотя многие поклонники Кристиана Диора, возможно, до сих пор не знают имени Катрин, дом Dior не забыл о её влиянии на него.

Она остаётся музой креативного директора дома Марии Грации Кьюри, которая обыгрывает её яростную современность и бунтарство, а также любовь к цветам в дизайне, кампаниях и подиумных показах.