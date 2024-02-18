О дивизии, где служат Чимин и Чонгук, сняли документальный фильм

С декабря прошлого года Чимин (Jimin) и Чонгук (Jungkook) стали полноправными солдатами. Парни поступили на службу в лагерь для новобранцев, а в феврале этого года, по окончанию курса «молодого бойца», были переведены в 5-ю артиллерийскую дивизию.

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По слухам, именно эта дивизия Южной Кореи отличается строгой дисциплиной, хорошей подготовкой и практически полной секретностью. С того момента, как мемберов перевели в подразделение артиллерии, новостей от них больше не было.

Бдительные поклонники огорчены и расстроены таким положением дел. Однако на днях вышел документальный фильм, снятый каналом Defense TV. Именно он спонсируется министерством обороны Южной Кореи и направлен на подачу раскрытой информации о воинских частях страны.

Проект под названием «Настоящий военный опыт» был снят именно в той части, где сейчас находятся Чимин и Чонгук. Парней на кадрах не оказалось, но зрителю дали возможность окунуться в мир, в котором еще почти полтора года будут служить наши участники BTS.