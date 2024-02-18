Зрители нашли киноляпы в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»

Картина 1985 года "Самая обаятельная и привлекательная" с Ириной Муравьевой в главной роли хорошо знакома зрителям. Однако новые киноляпы в фильме обнаруживаются и после многократных пересмотров, напоминает РБК, демонстрируя кадры.

© Rg.ru

Так, в начале фильма Надя Клюева разговаривает с коллегой Люсей Виноградовой (Лариса Удовиченко), и светлая блузка под серым кардиганом застегнута почти на все пуговицы. В следующей сцене - игры в настольный теннис - под кофтой оказывается похожая блузка, но немного другого оттенка, а расстегнуты уже несколько пуговиц.

После окончания обеденного перерыва героиня возвращается в кабинет и разговаривает с Сусанной (Татьяна Васильева), блузка вновь застегнута выше, еще чуть позднее в вырезе появляется небольшой кулон.

В коридоре Сусанна встречает Геннадия (Владимир Носик), и их разговор показан с двух точек. В этой сцене герой то повернут к автомату с газированной водой левым плечом, то стоит к нему спиной.

Есть в фильме и путаница с временем года - события происходят осенью, но неожиданно во время командировки Нади и коллег (Леонид Куравлев и Александр Абдулов) в окне поезда можно разглядеть явно зимний пейзаж.

Непорядок в одежде Абдулова заметен в сцене у автомата с водой, когда Надю навещает герой Александра Ширвиндта. Жилет Абдулова в этой сцене то расстегнут ниже груди, то застегнут, а наушники оказываются то под воротом рубашки, то поверх одежды.