Apple TV выпустил сериал «New Look: Революция стиля»

«Действительно, ощущается мода и очень много таких проектов появляется, и прямо сейчас в Америке, по-моему, на этой неделе стартовали показы фильма о Бобе Марли. В ближайшие месяцы выходит фильм об Эмми Уайнхаус, и о Майкле Джексоне сейчас прямо снимается картина. То есть, все это конечно очень интересно, очень здорово. Для авторов, для тех, кто создает такие картины, сериалы — это тоже своего рода вызов, приключение, потому что жизнь каждого реального человека сопряжена всегда с какими-то сложными обстоятельствами, какими-то перекрестками, распутьями, где нужно делать выбор, где нужно как-то проявлять интуицию. Я пока не готов сказать, получился ли у Apple рассказ о Кристиане Диоре, потому что я посмотрел первую серию — не сказать, что меня она сильно увлекла, но тем не менее я вижу, что это очень качественная работа. Смогут ли авторы рассказать, как это принято говорить, настоящую правду, я не знаю, потому что, возможно, такая задача и не стоит. Возможно, сюжет пойдет другими путями, и авторы хотят нам рассказать, может быть, не историю становления дома Диор, а историю каких-то взаимоотношений, как они как раз там и показаны — взаимоотношения между Диором и Шанель. Здесь мне тоже хотелось бы, чтобы история была более объемной, более выпуклой, более витиеватой, может быть. Чтобы она не пересказывала биографию напрямую по датам, а каким-то образом пыталась показать и главного персонажа, и его окружение, его конкурентов, может быть, необычным образом».