Завершились съемки сериала «Истребители. Битва за Крым»

В Москве завершились съемки многосерийного фильма под названием "Истребители. Битва за Крым". Об этом сообщает "Кино-Театр.Ру" с ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

Действие сериала разворачивается в 1944 году. Истребительному полку командира Александра Романова, переброшенному в Анапу с целью усиления авиационных соединений в наступлении на Крым, удается захватить вражеский истребитель новой модификации. Добычу, как и самого командира, направляют в конструкторское бюро для помощи в создании истребителя Як-9У.