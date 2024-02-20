Завершились съемки сериала «Истребители. Битва за Крым»
В Москве завершились съемки многосерийного фильма под названием "Истребители. Битва за Крым". Об этом сообщает "Кино-Театр.Ру" с ссылкой на пресс-службу ВГТРК.
Главные роли в киноленте исполняют Игорь Петренко, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Петр Рыков, Сергей Комаров и др. В качестве режиссера проекта выступает Антон Сиверс, который работал над "Чайками", "Аманатом", "Тестом на беременность 2" и "Черной кошкой".
Действие сериала разворачивается в 1944 году. Истребительному полку командира Александра Романова, переброшенному в Анапу с целью усиления авиационных соединений в наступлении на Крым, удается захватить вражеский истребитель новой модификации. Добычу, как и самого командира, направляют в конструкторское бюро для помощи в создании истребителя Як-9У.
"Это фильм про настоящих людей. Про поколение наших дедов и прадедов, про героев, остановивших врага, мечтателей и кузнецов своего счастья", – приводятся слова режиссера кинокартины.
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