Это надо видеть: самые ожидаемые фильмы весны 2024 года
Несмотря на онлайн-кинотетры и увещевания экспертов о скором исчезновении классических кинозалов, зрители не перестали ходить в кино. Особенно, когда дело касается громкой премьеры.
Этой весной российские кинотеатры покажут множество новых проектов. О том, какие из них наиболее ожидаемые, читайте в нашем материале.
«Дюна: Часть вторая»
Вторая часть современной экранизации цикла романов Фрэнка Герберта. В новом фильме зрителю расскажут о том, как Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе осваивается среди чужих себе людей и влюбляется в Чани, которую играет в картине Дэни Вильнева Зендая.
Премьера в мире: 1 марта. Премьера в России: предположительно весной.
«Охотники за приведениями: Леденящий ужас»
Во второй части перезапуска истории об охотниках за привидениями главные герои столкнуться с мощным противником, способным устроить на планете очередной Ледниковый период. Команду спасителей мира возглавит потомок одного из легендарной троицы в исполнении Финна Вулхарда.
Премьера в мире: 29 марта. Премьера в России: неизвестно.
«Микки 17»
Фильм рассказывает историю о так называемом одноразовом сотруднике, который живет ради того, чтобы колонизировать одну из планет. После того как работа выполнена, его уничтожают, а сознание отправляют в новое тело. Однако на этот раз что-то идет не так.
Премьера в мире: 29 марта. Премьера в России: неизвестно.
«Всемирный потоп»
Фильм рассказывает о том, как на Англию обрушивается потоп небывалой силы. Главной героине предстоит спасти не только себя, но и своего маленького ребенка, недавно потерявшего отца.
Премьера в России: 11 апреля.
«Годзилла и Конг: Новая империя»
Новая страница в истории противостояния двух культовых монстров расскажет о том, как земляне сталкиваются с куда более сильным противником, чем уже известные им кайдзю. На этот раз Годзиле и Конгу предстоит работать сообща, чтобы спасти не только себя, но и жизни простых людей.
Премьера в мире: 12 апреля. Премьера в России: неизвестно.
«Сто лет тому вперед»
В экранизации одноименной повести Кира Булычева зрителю покажут повзрослевших Колю Герасимова и Алису Селезневу. Девушка прибывает из будущего, чтобы защитить мир Коли от космических пиратов.
Премьера в России: 18 апреля.
«Каскадеры»
Основанный на телесериале 80-х фильм рассказывает о каскадере-неудачнике Кольте в исполнении Райана Гослинга. Он подключается к съемкам дебютного фильма своей подруги, а скоро выясняется, что главный актер картины пропал. Кольт решает отыскать артиста и помочь подруге в создании ее первого проекта.
Премьера в мире: 3 мая. Премьера в России: неизвестно.
«Падение империи»
Действие картины разворачивается в будущем, где США охватывает Гражданская война. Группа репортеров едет через всю страну, чтобы взять интервью у президента. Помешать им пытаются головорезы и охрана Белого дома.
Премьера в России: 16 мая.
«Планета обезьян: Новое царство»
Новый фильм о воцарении обезьян рассказывает о том, как остатки человечества окончательно одичали, а приматы тем временем устроили охоту за их технологиями. Делу мешает раздробленность обезьян на кланы, а также стремление править самым суровым способом.
Премьера за рубежом: 22 мая. Премьера в России: неизвестно.
«Майор Гром: Игра»
В новой экранизации комиксов о майоре Громе зрителям расскажут о том, как главный герой продолжает оберегать Санкт-Петербург от злодеев. В это же время поверженные им негодяи отбывают срок в психиатрической больнице.
Премьера в России: 23 мая.
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Молодая Фуриоса в исполнении Ани Тейлор-Джой остается без семьи и близких: ее похищает орда бандитов во главе с Дементусом, которого играет Крис Хемсворт. Девушке предстоит дальний путь через Пустоши к свободе.
Премьера в мире: 24 мая. Премьера в России: неизвестно.
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