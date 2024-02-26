Это надо видеть: самые ожидаемые фильмы весны 2024 года

Новая страница в истории противостояния двух культовых монстров расскажет о том, как земляне сталкиваются с куда более сильным противником, чем уже известные им кайдзю. На этот раз Годзиле и Конгу предстоит работать сообща, чтобы спасти не только себя, но и жизни простых людей.