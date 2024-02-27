Фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» стал настоящим хитом в 2015 году и воскресил культовую франшизу после 30-летнего перерыва. Но мало кто знает, что этот фильм мог получиться совершенно иным, если бы не решение режиссера Джорджа Миллера.

За несколько месяцев до начала монтажа Джордж попросил свою супругу Маргарет Сиксел смонтировать черновую версию фильма. Такой ход был вызван желанием Миллера получить свежий, незашоренный взгляд на свой фильм.

Как признался сам режиссер, его беспокоило, что фильм может получиться похожим на другие боевики с погонями и перестрелками. А благодаря нестандартному подходу к монтажу, фильм приобрел более выразительный видеоряд и оригинальный ракурс повествования.

В итоге, эксперимент Миллера увенчался успехом – его картина получила широкое признание зрителей и премию «Оскар» за лучший монтаж.