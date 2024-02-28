Студия YBW выступила с громким заявлением о третьей части «Чебурашки»

Фильм о Чебурашке побил все мыслимые рекорды российского кинопроката. Вскоре после премьеры авторы приступили к созданию продолжения истории. А недавно в сети появилась информация, якобы готовится уже третий фильм об ушастом зверьке.

© Кадр из фильма «Чебурашка», 2023

Как сообщает РБK, студия Yellow Black White выступила с прояснением ситуации о новой картине.

«Любая официальная информация по проектам нашей студии поступает от пресс-службы компании. Любая другая информация, из иных источников, является неверной», — отметили в пресс-службе компании.

«Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января 2023 года. Картина собрала более шести миллиардов рублей. Главные роли в проекте исполнили Елена Яковлева, Сергей Гармаш и Федор Добронравов.