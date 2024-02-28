Кино недели: «Долгожданный рассвет» с Лили Джеймс и Уиллемом Дефо

C 29 февраля в российских кинотеатрах в прокат выходит «Долгожданный рассвет» — историческая драма с Уиллемом Дефо и Лили Джеймс.

© Кадр из фильма «Долгожданный рассвет»

«Рамблер» расскажет о том, почему стоит посмотреть на киноновинку на больших экранах.

Итальянский писатель и режиссер Саверио Констанцо на Венецианском фестивале предложил зрителю «вкусную, зрелищную и романтическую мелодраму с яркой полосой сюрреалистического абсурда». Критики посчитали, что фильм продолжает традицию «Белого шейха» Федерико Феллини «Пурпурной розы Каира» Вуди Аллена.

Сюжетная линия

Это история о необыкновенно красивом утенке, который становится лебедем – ее мечты сбываются или отчасти сбываются – в Риме 1950-х годов, в период расцвета гигантской киностудии «Чинечитта».

Талантливая игра чувственной Лили Джеймс в роли американской кинодивы, похожей на Лиз Тейлор, Уиллема Дефо в роли ее друга арт-диллера и очаровательной итальянской актрисы Ребекки Антоначи делают картину достойной просмотра в кино.

Антоначи играет Мимозу, молодую жительницу Рима, одержимую фильмами и кинозвездами. К несчастью, очаровательная девушка против своей воли помолвлена с напыщенным капитаном полиции и находится в тени своей хорошенькой сестры Айрис (София Паницци), которой однажды предложили сняться в кино в массовке.

Мимоза решает пойти на прослушивание с сестрой, не ожидая для себя никакого успеха, особенно в компании своей эффектной сестры. На съемочной площадке Мимозу вдруг замечает суперзвезда Жозефина Эсперанто (Лили Джеймс). Она решает дать Мимозе роль и даже приглашает ее на ужин после съемок. На ужине Жозефина решает позабавиться, заявив гостям вечеринки, что эта тихая девушка с большими глазами — шведский поэт-экспериментатор. Однако позже взбалмошные прихоти Жозефины становятся более жестокими, а Мимозе приходится отстаивать свою бесхитростную порядочность и невинность.

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