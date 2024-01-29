Опубликован трейлер новых «Охотников за привидениями»

В сети появился трейлер фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», мировая премьера которого состоится 21 марта 2024 года.

По сюжету семья Шпенглер возвращается туда, где все началось – в знаменитую пожарную часть Нью-Йорка – чтобы объединиться с охотниками за привидениями, создавшими сверхсекретную исследовательскую лабораторию по борьбе с привидениями.

Но когда обнаружение древнего артефакта высвобождает злую силу, охотникам за привидениями, как новым, так и старым, потребуется объединить усилия, чтобы спасти мир от второго ледникового периода.