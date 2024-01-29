Опубликован трейлер новых «Охотников за привидениями»
В сети появился трейлер фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», мировая премьера которого состоится 21 марта 2024 года.
По сюжету семья Шпенглер возвращается туда, где все началось – в знаменитую пожарную часть Нью-Йорка – чтобы объединиться с охотниками за привидениями, создавшими сверхсекретную исследовательскую лабораторию по борьбе с привидениями.
Но когда обнаружение древнего артефакта высвобождает злую силу, охотникам за привидениями, как новым, так и старым, потребуется объединить усилия, чтобы спасти мир от второго ледникового периода.
Главные роли в фильме исполнили Кэрри Кун, Маккенна Грейс, Энни Поттс, Пол Радд, Билл Мюррей, Финн Вулфхард и Дэн Эйкройд.
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