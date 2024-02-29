Актер Рэй Уинстон, сыгравший русского злодея, рассказал, как ему работалось в Marvel

«Это было невесело...Все было нормально, пока не пришлось делать пересъемки. Затем вы обнаруживаете, что несколько продюсеров сменились, а ваша игра слишком сильна, слишком сильна… Так работает Marvel. Это может быть разрушительно для души, потому что вы чувствуете, что делаете отличную работу», — рассказал актер о своем опыте.