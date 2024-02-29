Актер Рэй Уинстон, сыгравший русского злодея, рассказал, как ему работалось в Marvel
Актер Рэй Уинстон в 2021 году сыграл русского злодея-генерала Дрейкова в фильме Marvel «Черная вдова» со Скарлетт Йохансон в главной роли. О своих впечатлениях он рассказал в выпуске Radio Times.
«Это было невесело...Все было нормально, пока не пришлось делать пересъемки. Затем вы обнаруживаете, что несколько продюсеров сменились, а ваша игра слишком сильна, слишком сильна… Так работает Marvel. Это может быть разрушительно для души, потому что вы чувствуете, что делаете отличную работу», — рассказал актер о своем опыте.
По словам Уинстона, он просил переснять то, что получилось, и хотел отказаться от проекта, но из-за контракта ему пришлось дорабатывать практически через силу.
Зато сейчас у Уинстона есть два предстоящих проекта с Netflix: «Девица » с Милли Бобби Браун в главной роли и спин-офф «Джентльменов» режиссера Гая Ричи.
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