«Воронины» вернутся на экраны под новым названием

Главные герои сериала «Воронины», как сообщают в СМИ, снова вернутся на экраны, но в новом проекте — «Костя-Вера».

© Кадр из сериала "Воронины"

Премьера сериала намечена на 2025 год. По некоторым данным, в первом сезоне обновленного проекта будет 13 эпизодов по 25 минут каждый.

Создавать «Костю-Веру» будут авторы оригинальных «Ворониных», а режиссером станет Артур Румынский, снимавший сериалы «Мама будет против», «Анна-детективъ», а также работавший над «Ворониными».

О том, как развернется сюжет в новом проекте пока неизвестно.