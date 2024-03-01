Сериал «Неверные» с Акиньшиной победил на фестивале ORIGINAL+

Третий фестиваль контента стриминговых сервисов "ORIGINAL+", который проходил в Москве 28-29 февраля, объявил победителей.

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Сериал "Неверные" платформы Wink получил главный приз, победив в номинации "Оригинальный сериал". Также этот многосерийный фильм, который 7 марта выйдет в онлайн-кинотеатре, получил награду за самый оригинальный сценарий и Диплом жюри СМИ с формулировкой "За трезвый взгляд на вещи".

Сериал фокусируется на проблеме алкоголизма, в частности - женского. Героиня Акиньшиной - талантливый адвокат, которая не может справиться с зависимостью. В конце каждой серии на экране появляется QR код, который ведет по ссылке на организации, помогающие бороться с этой проблемой.

В программе фестиваля было 10 сериалов и три шоу. И остальные призы распределились следующим образом. Сериал "Калимба " от стриминга Okko назван Самым ожидаемым проектом.

Действительно, авторам удалось разбросать "крючки", цепляющие зрителя. Это проявляется во всем, начиная с названия. Федор Бондарчук сыграл в сериале профессора, который собирает обидчиков и их жертв и проводит уникальный психологический эксперимент. Бондарчук так исполнил роль, что профессиональное жюри назвало его Самым оригинальным актером. А жюри СМИ признало сериал "Калимба" лучшим. Также журналисты узнали, что Калимба - это название щипкового инструмента, но как и где это проявится в сериале - пока непонятно. Остается ждать выхода.

Сериал "Дядя Леша" от платформы Kion также получил несколько призов. Первый - "Оригинальное режиссерское видение" (режиссер Дмитрий Невзоров), второй - "Оригинальная музыка" (композитор Игорь Сычев).

Самой оригинальной актрисой признана Юлия Хлынина, сыгравшая одну из мамочек в сериальном дебюте режиссера Светланы Самошиной "Первый класс".

"РГ-Медиа" - соорганизатор фестиваля, и у нас есть свой приз. Директор по развитию "РГ- Медиа" Юлия Шимарская вручила награду также сериалу "Первый класс", в котором рассказывается о родителях, устраивающих детей в школу.

"РГ" также отметила дипломом с формулировкой "За стремительное развитие" стриминг VK Видео. Это был первый выход платформы к фестивальному зрителю. Представили шоу "Одна безумная история" с ведущим Евгением Чебатковым.

Категория "Шоу" - нововведение фестиваля этого года. Более того - приз за лучшее шоу в интернете вручается на фестивале впервые. Три проекта участвовали в конкурсе в этом году. Почетный Приз "За вклад в историю российского интернет-шоу" получил Яндекс.

Немного предыстории, чтобы понять смысл этого приза. История жанра "шоу" на стриминговых платформах в России активно начала развиваться в 2007 году, когда появился русскоязычный YouTube, а затем в 2010 году запустилось и одно из самых крупных интернет-шоу - "Макс +100500", которое собрало более 10 млн подписчиков и более 2 млрд просмотров. В том же году онлайн-кинотеатры стали расширять базу контента за счет традиционных ТВ-форматов.

В России одним из основоположников жанра стала медиагруппа "Красный квадрат", партнер фестиваля Original+, которая в числе первых объединила телевидение и популярные интернет-форматы. Еще в 2017 году были разработаны, а в 2018 году появились на стриминговых сервисах прямые трансляции, теле- и YouTube-форматы, а также - серия развлекательных проектов.

"Красный квадрат" создал новые оригинальные форматы. Это и музыкальное ток-шоу "#наМузыке" с участием L`One, Мота, IOWA, Елки и других популярных в сети артистов. И первое в истории Рунета новогоднее late-night шоу с популярными блогерами, комиками, музыкантами и звездами эстрады "Яндекс Новый год", которое смело можно было назвать "Вечерний Яндекс" - на стриминге первый раз состоялась прямая трансляция новогоднего поздравления президента. А еще новогодняя "Яндекс. Дискотека", на которой собрались хедлайнеры всех существующих хит-парадов и более 600 гостей студии. Чтобы обеспечить высокий стандарт изображения, при съемках использовалось более 20 камер и единиц спецтехники, включая телескопический кран 15 метров.

Также компания представила трогательные эпизоды уходящего 2018 года в музыкальном киноальманахе "Новый год, я люблю тебя", который специально к Старому Новому году вышел эксклюзивно в онлайн-кинотеатре ИВИ. Затем была разработка и запуск нового проекта "Неформат", и следом появилось много различных шоу. Поскольку Яндекс был пионером направления, приз организаторы вручили именно им.

Также на фестивале есть линейка эксклюзивных призов. Награду "Самая оригинальная коллаборация" получил сериал "Интимная жизнь семьи Коноваловых", над которым работали совместно RUTUBE и Premier. Приз в номинации "Самый оригинальный эксперимент с контентом" получил "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции", который вышел на платформе "Смотрим". Диплом жюри в этой номинации получил проект - "Поп-ап парикмахерская "Начёсошная", созданный "по мотивам" париков сериала "Очевидное-Невероятное"" платформы Okko.

Жюри СМИ также вручило приз "За лучшее шоу" проекту "Свидание с прицепом" от RUTUBE, ведущий - Дмитрий Шепелев. И еще один диплом журналисты и блогеры (а в это жюри впервые в истории российских кинофестивалей вошел анонимный Telegram-канал "Русское кино в ТОПе) присудили сериалу Бориса Акопова "На автомате" (актерам Славе Копейкину и Денису Косикову) с формулировкой "За Турбо-дуэт". Сериал сделан в сотрудничестве платформами "Кинопоиск" и Wink. Специальный приз "Гильдии кастинг-директоров России" за подбор оригинального актерского ансамбля получила Марина Тарасова, кастинг-директор этого же сериала "На автомате".