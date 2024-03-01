На Netflix вышел «Космонавт» с Адамом Сэндлером от режиссера «Чернобыля»

1 марта в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером («Неогранённые алмазы»). Картину уже можно посмотреть с субтитрами на русском языке и оригинальной озвучкой.

Картина основана на романе «Космонавт из Богемии» писателя Ярослава Калфаржа и рассказывает о космонавте, который отправляется на исследовательскую миссию на самый край Солнечной системы. После шести месяцев своего одиночного приключения он сталкивается с инопланетным разумом, который решает помочь герою восстановить его отношения с женой.