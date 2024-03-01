Вышел дебютный трейлер российского мультсериала «13 карт» — премьера 13 марта

Шоу расскажет о подростке Фёдоре, который хотел, чтобы все его повседневные обязанности вроде уборки и учёбы за него делали другие. В один момент желание юноши сбылось, и в его распоряжении оказалось восемь магических клонов. Правда, Фёдор не ожидал, что каждый из них представляет собой уникальную личность, поэтому мыть вместо него посуду никто не собирается.