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Вышел дебютный трейлер российского мультсериала «13 карт» — премьера 13 марта

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал дебютный трейлер российского мультсериала «13 карт». Проект основан на комиксе «Земля Королей», тираж которого за всё время превысил 400 тысяч копий.

Вышел дебютный трейлер российского мультсериала «13 карт» — премьера 13 марта
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Шоу расскажет о подростке Фёдоре, который хотел, чтобы все его повседневные обязанности вроде уборки и учёбы за него делали другие. В один момент желание юноши сбылось, и в его распоряжении оказалось восемь магических клонов. Правда, Фёдор не ожидал, что каждый из них представляет собой уникальную личность, поэтому мыть вместо него посуду никто не собирается.

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Мультсериал «13 карт» дебютирует в онлайн-кинотеатре Okko уже 13 марта. Новые эпизоды шоу будут выходить каждый месяц 13-го числа.

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