Симпатичные и киногеничные: пять фильмов с кошками

1 марта в нашей стране ежегодно отмечается День кошек. Чем не повод посмотреть фильм с участием пушистых персонажей?

© Incnews.ru

Кошки символизируют уют и спокойствие, грацию и нежность. Вероятно, именно поэтому их так любят. Любовь людей к кошкам, а также тема взаимоотношений усатых-полосатых с людьми не раз находила отражение в кинематографе — отечественном и зарубежном. Рекомендуем к просмотру несколько особенно интересных картин:

"Гарфилд" (2004)

Основанный на комиксах Джима Дэвиса анимационный фильм, главный герой которого — забавный рыжий котяра по кличке Гарфилд — занимается, в общем-то, тем же самым, чем и его сородичи во всём мире — вкусно ест и много спит, а ещё немного пакостит своему хозяину. В один из дней в доме, где господствует Гарфилд, появляется новый обитатель — щенок Оди. Обиженный кот ревнует хозяина к щенку и всячески конкурирует с ним.

"Мастер и Маргарита" (2005)

Многосерийный фильм Владимира Бортко, где легендарный кот Бегемот предстаёт не просто очеловеченным котом, но и весьма разумным существом с чувством юмора и собственного достоинства. Он не злобный, но очень хитрый. Манера речи Александра Баширова, перевоплотившегося в Бегемота, прекрасно подчеркнула ироничность персонажа.

"Кошки" (2019)

Музыкальный фильм Тома Хупера, основанный на одноимённом мюзикле, о котором в начале двухтысячных наперебой говорили заядлые (и не очень) театралы. В центре сюжета — кошка Виктория, выброшенная хозяйкой на улицу. С ней знакомятся бродячие коты и кошки, берут её под своё покровительство.

"Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

В этом фильме роль кошки, на первый взгляд, незначительна (животное лишь несколько раз мелькнуло в кадре и попрощалось со зрителями в финале), но в ней можно увидеть некоторый символизм. Чёрные кошки, как правило, олицетворяют что-то тёмное — беду, угрозу. Если учесть необычность поступка Александра Тимофеева, сконструировавшего машину времени и заглянувшего в прошлое (поступок очень смелый, противоречащий законам времени, природы), то появление животного в этом фильме вполне логично.

"Коты Эрмитажа" (2022)