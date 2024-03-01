Симпатичные и киногеничные: пять фильмов с кошками
1 марта в нашей стране ежегодно отмечается День кошек. Чем не повод посмотреть фильм с участием пушистых персонажей?
Кошки символизируют уют и спокойствие, грацию и нежность. Вероятно, именно поэтому их так любят. Любовь людей к кошкам, а также тема взаимоотношений усатых-полосатых с людьми не раз находила отражение в кинематографе — отечественном и зарубежном. Рекомендуем к просмотру несколько особенно интересных картин:
"Гарфилд" (2004)
Основанный на комиксах Джима Дэвиса анимационный фильм, главный герой которого — забавный рыжий котяра по кличке Гарфилд — занимается, в общем-то, тем же самым, чем и его сородичи во всём мире — вкусно ест и много спит, а ещё немного пакостит своему хозяину. В один из дней в доме, где господствует Гарфилд, появляется новый обитатель — щенок Оди. Обиженный кот ревнует хозяина к щенку и всячески конкурирует с ним.
"Мастер и Маргарита" (2005)
Многосерийный фильм Владимира Бортко, где легендарный кот Бегемот предстаёт не просто очеловеченным котом, но и весьма разумным существом с чувством юмора и собственного достоинства. Он не злобный, но очень хитрый. Манера речи Александра Баширова, перевоплотившегося в Бегемота, прекрасно подчеркнула ироничность персонажа.
"Кошки" (2019)
Музыкальный фильм Тома Хупера, основанный на одноимённом мюзикле, о котором в начале двухтысячных наперебой говорили заядлые (и не очень) театралы. В центре сюжета — кошка Виктория, выброшенная хозяйкой на улицу. С ней знакомятся бродячие коты и кошки, берут её под своё покровительство.
"Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
В этом фильме роль кошки, на первый взгляд, незначительна (животное лишь несколько раз мелькнуло в кадре и попрощалось со зрителями в финале), но в ней можно увидеть некоторый символизм. Чёрные кошки, как правило, олицетворяют что-то тёмное — беду, угрозу. Если учесть необычность поступка Александра Тимофеева, сконструировавшего машину времени и заглянувшего в прошлое (поступок очень смелый, противоречащий законам времени, природы), то появление животного в этом фильме вполне логично.
"Коты Эрмитажа" (2022)
Семейный анимационный фильм Василия Ровенского, в котором людям отведена второстепенная роль, а на первом плане именно коты и кошки. Кот Винсент и мышь Морис попадают в Санкт-Петербург, где становятся частью дружной семьи Эрмитажных котов (на территории Зимнего дворца пушистиков до сих пор разводят специально для защиты музея от атаки грызунов). Винсенту приходится скрывать Мориса от других котов, поскольку его запросто съедят. Но у мыши есть маленькая слабость — очень уж вкусными ему кажутся шедевры мирового искусства. Лакомясь картинами, грызун сам рассекречивает себя...