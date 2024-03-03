Недавно исполнитель роли Песочного человека в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении» Томас Хейден Чёрч дал интервью изданию ComicBook. В ходе разговора журналист как раз и поднял тему серии фильмов про Питера Паркера.

«Но, знаете, я думаю, Сэм Рэйми собирается снять ещё одного «Человека-паука» с Тоби Магуайром… Так что, если это случится, это будет фантастика. Правда, я уже немного постарел»

Напомним, в декабре прошлого года Том Холланд рассказал, что время от времени участвует в обсуждении «Человека-паука 4». Актёр заявил, что он вернётся к роли Паучка лишь в том случае, если его заинтересует сценарий.