«Один из самых сложных фильмов в моей жизни»: Дени Вильнев — о «Бегущем по лезвию 2049»

«Бегущий по лезвию 2049» стал любовным письмом к оригинальному фильму, но при этом это один из самых сложных фильмов в моей жизни. Не думаю, что когда-нибудь снова вернусь к работе над чьей-либо вселенной. Я до сих пор иногда просыпаюсь ночью и спрашиваю у себя: «Зачем я это сделал?» Я отказался от нескольких других проектов такого масштаба, но тогда я сказал себе: «Это сумасшедший проект, но он стоит риска потерять всё».