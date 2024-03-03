Самые ожидаемые фильмы весны-2024: запасаемся попкорном

Весна-2024 обещает быть интересной не только для тех, кто изголодался по прогулкам по лужам и яркому солнышку, но и для киноманов.

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В российские кинотеатры пусть и постепенно, но просачиваются голливудские новинки, в то время как отечественный кинематограф тоже имеет свои козыри в рукаве. О самых долгожданных фильмах на любой вкус, которые выйдут этой весной, — в подборке «Секрета».

«Дюна: часть вторая» (США)

Название в оригинале: Dune: Part Two;

Жанр: научная фантастика;

Дата премьеры: 28 февраля в мире, 4 марта в России;

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгард, Лея Сейду, Флоренс Пью.

Почему ждём: вторая часть успешной медиафраншизы «Дюна» по одноимённой серии романов Фрэнка Герберта — классика научной фантастики, снятая с современными кинотехнологиями.

В последние годы зарубежные новинки доходили до России с сильным запозданием из-за ухода с рынка зарубежных студий и сложностей с авторскими правами. Однако на этот раз российская премьера будет супероперативной — кинопрокатчики уже неплохо наладили параллельный импорт из Казахстана.

Кинокритики уже высоко оценили сиквел, отмечая, что он вышел интереснее первой части.

Самые ранние российские показы «Дюны 2» состоятся уже 4 марта в столичном «Мягком кинотеатре Отрада». Голливудский блокбастер также будут показывать и в других городах: в Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Челябинске. В большинстве других российских сетей премьера «Дюна: Часть вторая» запланирована на 7 марта — четверг всё-таки более традиционный день для киноновинок.

Сюжет: в фильме покажут продолжение истории восхождения Пола Атрейдеса в качестве лидера планеты Арракис. На ней гигантские черви производят особое вещество, которое пробуждает в людях экстрасенсорные способности, — пряность («спайс»).

Ценный ресурс становится причиной многочисленных межпланетных конфликтов. Согласно литературному первоисточнику, в этой части мы увидим, как сбежавший после восстания и падения его правящего дома Атрейдес осваивает обычаи приютившего его племени фрименов, проходит испытания духа, становится наездником песчаных червей, влюбляется и бросает вызов самому императору, принимая ту роль и ту миссию, что возлагает на него древнее пророчество.

Ferrari Warner Bros/Press/East News

LILO/SIPA/Sipa Press Russia/East News

«Космонавт» (США)

Название в оригинале: Spaceman Жанр: фантастика, драма, приключения;

Дата выхода: в США и Великобритании в ограниченном прокате эта картина появилась ещё 23 февраля, однако в мире картина стала доступна только 1 марта. В Россию она придёт с запозданием и будет показана в отдельных кинотеатрах, точная дата премьеры ещё не известна, но ожидается в марте;

Режиссёр: Йохан Ренк;

Почему ждём: редкий случай, когда комедийный актёр Адам Сэндлер предстаёт в серьёзной драматической роли. Фильм заявлен как «одиссея любви, амбиций и самопознания» и, обращаясь к теме Космоса, с большим вниманием и любовью говорит о Человеке.

Сюжет: Якуб Прохазка — сирота, воспитанный в деревне своими бабушкой и дедушкой, буквально человек, который сделал себя сам. Будучи во взрослом возрасте учёным, он не упустил шанс стать первым космонавтом Чехии и отправиться на Венеру навстречу неизведанному, чтобы собрать какую-то таинственную древнюю пыль.

На Земле остается его преданная жена Ленка, которая, как он поймет слишком поздно, всю жизнь жертвовала собой ради его амбиций. А в далёком и холодном космосе его ждёт тоска по дому, философские разговоры с неожиданным собеседником и надежда на второй шанс.

Фильм основан на фантастическом чешском романе «Космонавт из Богемии» Ярослава Калфаржа, режиссёром выступил Йохан Ренк — шведский музыкант и клипмейкер, снимавший музыкальные видео для Ланы Дель Рей, Дэвида Боуи, Fever Ray, Beach House и New Order.

Netflix Spaceman | Official Trailer || www.youtube.com

«Онегин» (Россия)

Жанр: мелодрама;

Дата премьеры: 7 марта;

Почему ждём: новая российская экранизация бессмертной классики Александра Пушкина — на этот раз «история любви, покорившая мир», будет дополнена стилизованными репликами, чтобы глубже раскрыть сюжет. И на русском языке — предыдущая экранизация 1999 года была снята британцами.

Сюжет: как и у Пушкина, молодой аристократ и завидный холостяк Евгений Онегин живет в столичном Петербурге на широкую ногу. Но балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения давно утомили его, поэтому Евгений уезжает в деревню к заболевшему дядюшке, воспользовавшись этим предлогом, чтобы сбежать от светской жизни.

Дядя умирает, не дождавшись племянника, но отписав ему всё своё состояние, так что в поместье нимало не расстроившийся Онегин въезжает уже как полноправный его хозяин.

Поначалу отгородившийся от всех Онегин, прослывший в деревне чудаком, вскоре нарушает своё одиночество, встретив юного и пышущего энтузиазмом соседа Владимира Ленского, недавно вернувшегося из-за границы. Он сводит Евгения с семьёй Лариных, в чью младшую дочь Ольгу Ленский влюблён. Старшую же, Татьяну, привлекает мрачный и таинственный столичный аристократ, но её юношеская влюблённость оборачивается совсем не тем, что хотели бы герои этой истории.

Фильм снят в исторических локациях Москвы, Санкт-Петербурга и его окрестностей. Так как это российская картина, посмотреть её можно будет практически во всех киносетях страны.

Атмосфера Кино I youtube.com

Атмосфера Кино I www.youtube.com

Атмосфера Кино I www.youtube.com

«Герой наших снов» (США)

Название в оригинале: Dream Scenario;

Жанр: фантастика, комедия, драма, ужасы;

Дата выхода: 10 ноября 2023 года (мир), 14 марта (Россия); Режиссёр: Кристофер Боргли;

В главных ролях: Николас Кейдж, Джулианна Николсон, Тим Медоуз, Лиз Аджеи, Лили Берд, Джессика Клемент, Калеб Хорн, Дэвид Клейн.

Почему ждём: получившая преимущественно положительные отзывы зрителей картина отсылает поклонников Николаса Кейджа к его лучшим ролям в камерных комедиях. И хотя есть подозрение, что свой сценарий Кристофер Боргли списал с повести «Снюсь» российского автора Александра Житинского, его прочтение получилось свежим и нетривиальным.

Сюжет: Пол Мэттьюc — заурядный преподаватель биологии в колледже, терпящий неудачи на работе и наскучивший даже своей семье. Но однажды этот непримечательный в остальном человек появляется во снах множества людей, которые даже не знают о его существовании.

Суперспособность поначалу раздражает и доставляет много хлопот, однако затем оборачивается неожиданной популярностью и новыми перспективами. Вот только судьба подготовила главному герою ещё один неожиданный поворот — и следующей главой в исследовании мира снов становятся кошмары.

A24| www.youtube.com

«Летучий корабль» (Россия)

Дата выхода: 21 марта;

Жанр: сказка, комедия, приключения;

Почему ждём: первая игровая экранизация советской музыкальной мульт-сказки, песни из которой любимы и знакомы многим с детства. Оригинальный сюжет получит новое прочтение и развитие, обрастёт дополнительными персонажами и сюжетными линиями, но оставит главное: обаяние чуда и историю любви.

Сюжет: царь собирается выдать свою дочь Забаву — для разнообразия не за бородатого богача Полкана, а за его единственного сына и наследника, красавца Поля. Только царевна всё равно хочет выйти замуж по любви, а не по расчёту, и Полю не удаётся разбудить в ней чувства.

А вот простому, но обаятельному матросу Ивану неожиданно удаётся завоевать её сердце и внести смуту в планы Полкана и Поля по захвату власти в королевстве. Нас ждёт классическое противостояние меркантильности и тёмных сил с на первый взгляд слабым героем, на стороне которого — дружба с подчас неожиданными союзниками, любовь и мечта.

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«Годзилла и Конг: Новая империя» (США)

Название в оригинале: Godzilla x Kong: The New Empire;

Дата премьеры: 29 марта;

Жанр: фантастика, комедия, драма;

В главных ролях: Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Дэн Стивенс, Кейли Хоттл, Алекс Фернс, Фала Чен.

Почему ждём: продолжение нашумевшей истории о легендарных гигантских монстрах, которые на этот раз сражаются не друг с другом, а вместе против смертельной опасности.

Сюжет: если в первом фильме франшизы Кинг Конг сражался на стороне людей (пусть дальние, но всё же родственники) против восставшего из моря первобытного монстра Годзиллы, а во втором — помогал бывшему противнику расправиться с общей угрозой — Мехагодзиллой, то действие новой картины развернётся вскоре после тех событий.

Конг снова спрятался от мира в Полой Земле, находящейся внутри планеты, а Годзилла пребывает в спячке в арктических льдах. Но монстрам предстоит прервать свой отдых, чтобы снова объединить силы против общих врагов. Одним из них станет гигантский орангутан Король Шрам, но он не единственная угроза для существования Конга, Годзиллы и всего человечества.

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» (США)

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Название в оригинале: Ghostbusters: Frozen Empire;

Дата выхода: 22 марта (мир), 28 марта (Россия);

Жанр: фантастика, комедия;

Режиссёр: Гил Кинан;

Почему ждём: продолжение фильма «Охотники за привидениями: Наследники» (2021), который стал первой удачной попыткой перезапустить классическую кинофраншизу. В этом фильме мы увидим не только новых актёров, но и представителей «старой гвардии», ещё могущих заставить зрителей и посмеяться, и пустить ностальгическую слезу.

Сюжет: знакомая по предыдущему фильму семья Спенглер, подхватившая знамя борцов с потусторонними силами, находит древний артефакт. Из-за их ошибки высвобождается злая сила, угрожающая миру вторым ледниковым периодом. Чтобы предотвратить катастрофу, они объединяются с оригинальными «Охотниками за привидениями», которые создали секретную лабораторию по борьбе с призраками в Нью-Йорке — в той самой легендарной пожарной части, с которой всё начиналось в далёких 1970-х.

Это первый фильм из серии «Охотники за привидениями», созданный без участия режиссёра и продюсера Айвана Райтмана, который снял первые два фильма и продолжал работу над франшизой до своей смерти в феврале 2022 года. Сам выход «Леденящего ужаса» приурочен к 40-летию премьеры первых «Охотников».

«Предчувствие» (Франция)

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Название в оригинале: La Bête;

Дата выхода: 7 марта (в мире), 4 апреля (в России);

Жанр: драма, мелодрама, фантастика;

В главных ролях: Леа Сейду, Джордж Маккей.

Почему ждём: для тех, кто ищет в кино пищу для размышлений и выхода чувств, режиссёр предлагает путешествие, наполненное диалогами о жизни, любви, страданиях, душе и мире. И как свойственно многим французским фильмам, здесь высокое изящно мешается с низким, красивое с безобразным, а романтика плотно переплетена с сумасшествием.

Сюжет: фильм повествует о мире (не)далёкого будущего, где люди стараются избегать эмоций и важных решений, чтобы облегчить свою жизнь, наполненную материальными благами. Для этого даже придумали специальную технологию по очистке ДНК, позволяющую избавиться от лишних сантиментов.

Главная героиня Габриэль собирается пройти эту процедуру, но прежде ей придётся посетить все свои прошлые реинкарнации и заново прочувствовать их, чтобы они не влияли на неё в настоящем. Вот только оказывается, что в каждой из прошлых жизней её судьба оказывается связана с неким мужчиной по имени Луи, с которым Габриэль каждый раз по-новому проживает сильное чувство, начиная подозревать, что эта связь глубже, чем могло показаться на первый взгляд, а эти лишние эмоции не такие уж и лишние.

«Домовой» (Россия)

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Дата выхода: 4 апреля;

Жанр: фэнтези, ужасы;

Почему ждём: в отличие от одноимённого российского фильма 2019 года, «Домовой» 2024 года делает ставку на относительно недавно начавший расцветать жанр российских ужасов. Благо славянская мифология даёт богатую почву для самых неожиданных и атмосферных интерпретаций.

Сюжет. Осиротев, дети Варя и Арсений перебираются из родной деревни в дом к зажиточным приёмным родителям. Следуя стародавнему обычаю, Варя и Арсений привозят с собой угли из своего родного дома.

Ребята не подозревают, что в них содержится страшная потусторонняя сила, имеющая отношение к славянскому культу мёртвых. И их надежде на счастливую жизнь брошен вызов таинственным Домовым.

«Сто лет тому вперёд» (Россия)

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Дата премьеры: 18 апреля;

Жанр: фантастика;

Почему ждём: это первая после распада СССР полнометражная игровая экранизация знаменитой повести Кира Булычёва про девочку из будущего Алису Селезнёву. Благодаря современным технологиям и компьютерной графике создатели картины смогли детально воссоздать мир, который придумал советский фантаст.

Сюжет. Девочка по имени Алиса Селезнёва (в исполнении Дарьи Верещагиной) живёт в XXII веке. Вместе со своим отцом космобиологом Игорем Селезнёвым (Константин Хабенский) она путешествует по космосу, чтобы отыскать экзотических зверей с разных планет для Московского зоопарка. Но однажды Алиса, захваченная поисками пропавшей матери (Виктория Исакова), решается отправиться в прошлое и оказывается в Москве XXI века.

Здесь она встречает современных старшеклассников, с которыми ей придётся объединиться, чтобы вернуть привычный ход истории, противостоять проникшим вслед за девочкой в наше время космическим пиратам и воссоединить семью, разделённую столетием.

Фильм не будет точной экранизацией одноимённой повести, но в его основу лягут и советские картины об Алисе Селезнёвой, и сюжеты фантастической вселенной Кира Булычёва. В нём также прозвучит знаменитая песня из фильма «Гостья из будущего» — «Прекрасное далёко» в новой обработке.

«Министерство неджентльменских дел» (США)

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Название в оригинале: The Ministry of Ungentlemanly Warfare;

Дата выхода: 18 апреля (мир), 25 апреля (Россия);

Жанр: драма, военный, боевик;

Режиссёр: Гай Ричи;

Почему ждём: слышим «Гай Ричи», готовимся к экшену, драйвовому боевику с щепоткой комедии и кровавыми брызгами. Нас ждёт картина о подпольной борьбе Великобритании с нацистской Германией в ходе Второй мировой войны, основанная на одноимённой книге военного корреспондента и историка Дэмиена Льюиса.

Сюжет: в центре истории — немного чокнутый, но проворный вояка в исполнении Генри Кавилла («Ведьмак»), в составе британской армии сражающийся против Третьего Рейха в годы Второй мировой. Зная о его неистовом и пронырливом нраве, британское правительство поручает ему особую миссию, для которой нужно собрать специальный отряд. Ситуация требует экстраординарных мер, так что под руководством героя Кавилла собираются такие же отчаянные сорвиголовы, как он сам.

«Королевство планеты обезьян» (США)

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Название в оригинале: Kingdom of the Planet of the Apes;

Жанр: научная фантастика, экшен;

Дата премьеры: 9 мая (мир), 22 мая (Россия);

В главных ролях: Фрейя Аллан, Оуэн Тиг, Кевин Дюран, Уильям Х. Мэйси, Дичен Лакмэн.

Почему ждём: кинофраншиза «Планета обезьян» — классика научной фантастики, переснимать которую, кажется, можно бесконечно. Историю любви и ненависти между такими похожими и такими разными народами, разделёнными расовыми предрассудками и веками попеременного угнетения, можно легко перенести на любой реальный исторический и социальный конфликт, каждый раз открывая для себя новые смыслы.

Сюжет: «Королевство» станет продолжением картины «Планета обезьян: Война». Спустя много поколений после тех событий вождём приматов становится Проксимус Цезарь — диктатор, воспитывающий в своих подданных враждебность к людям. Человеческое племя, давным-давно попавшее на планету обезьян, к этому времени успело одичать. Проксимус Цезарь движим амбициозной целью силой подчинить себе все племена на планете, но молодой шимпанзе Ноа (Оуэн Тиг ) и девушка Мей из клана людей (Фрейя Аллан) объединяются, чтобы между двумя враждующими народами снова воцарился мир.

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (США)

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Название в оригинале: Furiosa: A Mad Max Saga;

Дата выхода: 22 мая;

Жанр: фантастика, боевик, приключения, триллер;

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Том Берк, Нэйтан Джонс.

Почему ждём: «Безумный Макс» — классика жанра «постапокалипсис», уже покорившая зрителей драйвовыми и смертельно опасными гонками по пустыням на совершенно безумных машинах. Новый фильм станет приквелом вышедшей в 2015 году «Дороги ярости» и покажет предысторию Фуриосы — однорукой женщины-воительницы, чью роль воплотила блистательная даже со стрижкой под ёжик Шарлиз Терон. Её молодую версию в новом фильме сыграла Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»).

Сюжет: подробности сюжета пока держатся в секрете. Но известно, что новый фильм расскажет об истории становления воительницы на протяжении нескольких лет, начиная с того момента, как Фуриосу и её мать похитили из матриархального племени.

«Майор Гром: Игра»

Secretmag.ru

Дата выхода: 23 мая;

Жанр: боевик, приключения, детектив;

Почему ждём: продолжение полюбившихся российскому зрителю экранизаций комиксов о майоре петербургской полиции Игоре Громе. Узнаваемые локации Санкт-Петербурга снова станут декорациями для эпического противостояния зла и добра, которое в российской версии представлено не героями в маске, а сотрудниками правоохранительных органов.