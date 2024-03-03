Аскар Ильясов сыграет Бари Алибасова в сериале «Комбинация»

В издании "Вокруг ТВ" вышло большое интервью с популярным артистом Аскаром Ильясовым. Прикрочено оно к премьере сериала "Престиж" - об обитателях Рублевки и их нянях - он как раз сейчас выходит в онлайн-кинотеатре Start. Но Ильясов поделился и эксклюзивной информацией. Именно он сыграет Бари Алибасова в новом сериале "Комбинация", который сейчас снимается. "РГ" писала о проекте - он расскажет историю группы, популярность к которой пришла в советские времена.

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Вот отрывок из интервью Ильясова, в котором он рассказывает о своей новой роли.

«Ждите меня в сериале "Комбинация", пожалуйста. Я играю своего земляка Бари Алибасова»

— Какая прелесть! Вы с Бари Каримовичем знакомы?

— Кстати, нет, но он дал добро на использование своего имени в сериале. Я там играю Бари Алибасова на пике, самого топового. Он уникальный мужчина, правда, стал мемом, но он крутой. Его на самом деле зовут Бауржан Алибасов, он казах.

Наиталантливейший продюсер, одареннейший человек, с самых ранних лет создавший группу в школе, гастролировавшую по соседским аулам. Потом в армии создал группу, потом появился "Интеграл" в Казахстане, потом "На-на", он очень интересный персонаж. Я бы, честно, хотел бы вообще в отдельном байопике о нем сняться. До нынешего поколения зрителей он уже дошел пожилым и чрезмерно эпатирующим мужчиной (смеется). Но он явно недооцененная, яркая личность".