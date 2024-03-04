Выяснилось, сколько режиссеру Шукшину заплатили за фильм «Калина красная»

Советский кинематограф богат на культовые картины. В их числе фильм «Калина красная», в котором Василий Шукшин не только снялся, но и занимал кресло режиссера. Оказывается, за второе он получил даже больше, чем за актерскую работу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

© Кадр из фильма «Калина красная», 1973

Принято считать, что советские граждане жили аскетично. Якобы даже люди из мира искусства не могли рассчитывать на лучшие условия. На самом деле кинематографисты получали хорошие по тем временам деньги.

Оказывается, размер гонорара зависел от того, какую роль по значению исполняет актер. Артист главной роли получал 300 рублей в месяц за простой, а во время съемок все 450. Однако режиссер мог рассчитывать на более высокий гонорар.

Известно, что режиссер Василий Шукшин получил за постановку киноленты «Калина красная» пять тысяч рублей. Как актер этого же проекта он заработал в два раза меньше. А его супруга и партнер по съемкам Лидия Федосеева-Шукшина получила тысячу рублей.