Кинематограф является не только средством развлечения, но и своеобразным способом общения между режиссерами, сценаристами и зрителями. Часто в фильмах можно заметить отсылки к другим известным картинам, которые служат своеобразным кивком или данью уважения предшественникам.

Одним из ярких примеров такой отсылки является момент в новом фильме «Аквамен», когда главный герой Артур Карри называет своего брата Локи. Эта реплика проводит прямую параллель с отношениями между Тором и Локи из вселенной Marvel.

В фильме «Индиана Джонс» есть сцена, где Индиана Джонс оказывается в древнем храме, стены которого покрыты таинственными иероглифами. При внимательном рассмотрении этих иероглифов можно заметить знакомые силуэты – это дроиды C-3PO и R2-D2 из "Звездных войн".