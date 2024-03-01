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«Лед и Пламя» Рэя Брэдбери экранизируют

Фантастическая повесть знаменитого американского писателя Рэя Брэдбери будет экранизирована. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Лед и Пламя» Рэя Брэдбери экранизируют
© Unsplash

За производство киноленты отвечают Кристина Буожите и Бруно Сампер, совместно работавшие над фильмами "Эра выживания", "Исчезающие волны" и "Коллекционерша". Сценарий к фильму напишет Даг Саймон ("Братство", "Последний обряд", "Дыши").

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"Лед и пламя" повествует о бесстрашном молодом пилоте космической миссии, который пытается выжить после аварийной посадки на загадочной планете, где жизнь движется в пугающе ускоренном темпе.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Хейден Кристенсен не рассчитывал заполучить роль в "Звездных войнах".

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