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Вышел тизер фильма «Граф Монте-Кристо» по роману Александра Дюма-отца

В сети появился тизер фильма Матье Делапорта «Граф Монте-Кристо». Это уже третья работа режиссера Матье Делапорта по мотивам произведений Александра Дюма-отца.

Вышел тизер фильма «Граф Монте-Кристо» по роману Александра Дюма-отца
© Unsplash.com

Эдмона Дантеса обвиняют в преступлении, которого он не совершал и отправляют в тюрьму. Герою удается сбежать. На воле он берет себе новое имя — граф Монте-Кристо. Он собирается отмстить подставившим его людям.

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