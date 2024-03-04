Вышел тизер фильма «Граф Монте-Кристо» по роману Александра Дюма-отца

В сети появился тизер фильма Матье Делапорта «Граф Монте-Кристо». Это уже третья работа режиссера Матье Делапорта по мотивам произведений Александра Дюма-отца.

Эдмона Дантеса обвиняют в преступлении, которого он не совершал и отправляют в тюрьму. Герою удается сбежать. На воле он берет себе новое имя — граф Монте-Кристо. Он собирается отмстить подставившим его людям.