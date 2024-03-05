«Ленфильм» отметит 110-летие показом фильма «Дворец и крепость»

Старейшая государственная кинокомпания России "Ленфильм" отметит 110-летие уникальным кинопоказом первого фильма, снятого на Каменноостровском проспекте. Немая кинокартина "Дворец и крепость", созданная режиссером Александром Ивановским в 1924 году, будет продемонстрирована в сопровождении живой музыки, сообщили в пресс-службе "Ленфильма".

© Кадр из фильма «Собачье сердце», 1988

"5 марта приглашаем вас на уникальный кинопоказ, приуроченный к 110-летию киностудии "Ленфильм". Мы покажем немой фильм "Дворец и крепость" (1924) с живым музыкальным сопровождением. Фильм представит киновед, историк кино, режиссер Александр Поздняков", - говорится в сообщении.

Фильм "Дворец и крепость" был снят по мотивам романа Ольги Форш "Одеты камнем" и повести Павла Щеголева "Таинственный узник". Он повествует о судьбе юнкера Михаила Бейдмена, который большую часть жизни провел в тюрьме Петропавловской крепости. Это первая кинокартина, которая была закончена в новых помещениях на улице Красных зорь (ныне Каменноостровский проспект) ленинградской фабрики "Совкино" (ныне "Ленфильм").

В Санкт-Петербурге начались съемки фэнтези «Колотун»

Как уточнили ТАСС в пресс-службе киностудии, к юбилею также запланирована серия мероприятий, которые будут проводиться в течение года. Итоговую программу организаторы пока держат в секрете, желая сохранить интригу.

История киностудии "Ленфильм"

Датой основания киностудии принято считать 5 марта (18 марта по новому стилю) 1914 года. В этот день в Санкт-Петербурге был учрежден Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, созданного при Николаевской академии Генерального штаба во время русско-японской войны. Уже в 1914 году отдел начал снимать игровое кино - в 1915 году была экранизирована повесть "Портрет" Николая Гоголя.

После Февральской революции 1917 года специалисты отдела занимались киносъемкой политических событий в России. С 1924 года основной комплекс зданий киностудии располагается на Каменноостровском проспекте, а наименование "Ленфильм" начало использоваться только в 1934 году. После начала Великой Отечественной войны киностудию эвакуировали в Алма-Ату (Казахская ССР, ныне Республика Казахстан), где вместе с "Мосфильмом" она вошла в состав Центральной объединенной киностудии художественных фильмов. В марте 1944 года киностудия была возвращена в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) и возобновила деятельность под прежним названием.

За историю существования киностудии "Ленфильм" было снято более 1 500 полнометражных игровых фильмов. Среди них: "Чапаев" (1934, режиссеры Георгий и Сергей Васильевы), "Петр Первый" (1937-1938, Владимир Петров), "Небесный тихоход" (1945, Семен Тимошенко), "Старик Хоттабыч" (1956, Геннадий Казанский), "Человек-амфибия" (1961, Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев), "Старший сын" (1975, Виталий Мельников), "Мой друг Иван Лапшин" (1984, Алексей Герман - старший), "Собачье сердце" (1988, Владимир Бортко) и другие.

В общей сложности картины "Ленфильма" получили более 200 призов международных кинофестивалей.