В Санкт-Петербурге начались съемки фэнтези «Колотун»

Съемки нового приключенческого фэнтези "Колотун" начались в Санкт-Петербурге. Главные роли в фильме исполнят Иван Колесников и Агата Муцениеце, сообщили ТАСС в пресс-службе компании Arna Media.

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По сюжету семья Снегиревых переживает не лучший период: родители готовятся к разводу, о котором их сын Ромка пока ничего не подозревает. Родители, не желая портить ребенку Новый год, решают рассказать ему все уже после праздника. Но 31 декабря Снегиревы вместе с машиной попадают в параллельный мир, где встретят опасного Колотуна, повелителя холода и льда, мечтающего о мировом господстве.

Помимо Санкт-Петербурга съемки фильма пройдут в Великом Новгороде и его окрестностях, а также в Выборге и замке недалеко от Самары. Они продлятся до середины июля. Созданием параллельного мира занимается художник-постановщик Елена Жукова, которая построит на "Ленфильме" специальные декорации. Продюсером фильма стала Юлия Соболевская, также известная как актриса в фильмах "Замок" Алексея Балабанова и сериале "Улицы разбитых фонарей". По ее словам, в фильме будет много графики, благодаря которой знакомые места и объекты превратятся в сказочные миры. За графику отвечает Алексей Гусев и его компания ALGOUS studio, работавшая над такими проектами, как "Вызов", "Снегирь", "Бременские музыканты" и "Т-34".

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"Мы давно знакомы с Олегом Гусевым, еще с момента фурора созданной им группы "Август" (он был ее клавишником, аранжировщиком и композитором). Олег - музыкант, клипмейкер, талантливый режиссер, который знает, как сделать красиво и интересно, абсолютный перфекционист в своей профессии. Несколько лет назад он прислал мне сценарий фильма, написанный им совместно с Дмитрием Яковенко ("Киберслав", "Барбоскины", "Смешарики"), Романом Поляковым и Мариной Смысловой. Тогда идея фильма показалась мне любопытной, но что-то не срослось. Однако чему быть, того не миновать, и мы, наконец, приступаем к съемкам большого полнометражного приключенческого фильма", - цитирует пресс-служба слова Соболевской.

Производством картины занимается кинокомпания "Зебра". Дистрибьютором станет Arna Media, а в кинопрокат "Колотун" выпустит компания "Атмосфера кино".