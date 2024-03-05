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В Санкт-Петербурге начались съемки фэнтези «Колотун»

Съемки нового приключенческого фэнтези "Колотун" начались в Санкт-Петербурге. Главные роли в фильме исполнят Иван Колесников и Агата Муцениеце, сообщили ТАСС в пресс-службе компании Arna Media.

В Санкт-Петербурге начались съемки фэнтези «Колотун»
© Unsplash.com
"В Санкт-Петербурге начались съемки приключенческого фэнтези "Колотун", режиссером которого выступает Олег Гусев (мини-сериал "Арт и факт"). Главные роли в фильме исполнят Иван Колесников, Агата Муцениеце и юный Дима Калихов. Их герои - семья Снегиревых - в канун Нового года окажутся в параллельном мире. Персонажей этого мира - добрых и злых волшебников и фантастических существ - сыграют Павел Деревянко, Александр Горбатов, Роман Мадянов, Лукерья Ильяшенко, Артур Ваха и Александа Бабаскина", - рассказали в пресс-службе.

По сюжету семья Снегиревых переживает не лучший период: родители готовятся к разводу, о котором их сын Ромка пока ничего не подозревает. Родители, не желая портить ребенку Новый год, решают рассказать ему все уже после праздника. Но 31 декабря Снегиревы вместе с машиной попадают в параллельный мир, где встретят опасного Колотуна, повелителя холода и льда, мечтающего о мировом господстве.

Помимо Санкт-Петербурга съемки фильма пройдут в Великом Новгороде и его окрестностях, а также в Выборге и замке недалеко от Самары. Они продлятся до середины июля. Созданием параллельного мира занимается художник-постановщик Елена Жукова, которая построит на "Ленфильме" специальные декорации. Продюсером фильма стала Юлия Соболевская, также известная как актриса в фильмах "Замок" Алексея Балабанова и сериале "Улицы разбитых фонарей". По ее словам, в фильме будет много графики, благодаря которой знакомые места и объекты превратятся в сказочные миры. За графику отвечает Алексей Гусев и его компания ALGOUS studio, работавшая над такими проектами, как "Вызов", "Снегирь", "Бременские музыканты" и "Т-34".

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"Мы давно знакомы с Олегом Гусевым, еще с момента фурора созданной им группы "Август" (он был ее клавишником, аранжировщиком и композитором). Олег - музыкант, клипмейкер, талантливый режиссер, который знает, как сделать красиво и интересно, абсолютный перфекционист в своей профессии. Несколько лет назад он прислал мне сценарий фильма, написанный им совместно с Дмитрием Яковенко ("Киберслав", "Барбоскины", "Смешарики"), Романом Поляковым и Мариной Смысловой. Тогда идея фильма показалась мне любопытной, но что-то не срослось. Однако чему быть, того не миновать, и мы, наконец, приступаем к съемкам большого полнометражного приключенческого фильма", - цитирует пресс-служба слова Соболевской.

Производством картины занимается кинокомпания "Зебра". Дистрибьютором станет Arna Media, а в кинопрокат "Колотун" выпустит компания "Атмосфера кино".

Фильмы и сериалы
Август
Замок
Вызов
Барбоскины
Бременские музыканты
Смешарики
Юлия Соболевская
Артур Ваха
Александр Горбатов
Дмитрий Яковенко
Роман Поляков
Агата Муцениеце
Олег Гусев
Павел Деревянко
Лукерья Ильяшенко
Алексей Гусев
Роман Мадянов
Иван Колесников
Елена Жукова
Алексей Балабанов
Ленфильм