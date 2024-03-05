Россиянки назвали своих любимых героинь фильмов и книг

К празднику 8 Марта проведено тематическое исследование, чтобы выяснить, с какими героинями фильмов, сериалов, мультфильмов и книг россиянки чаще всего себя ассоциируют, а также о том, какие качества в них ценят. Результатами делится онлайн-кинотеатр KION.

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Как обнаружилось, выбор героинь отличается в зависимости от возраста. Например, у категории от 18 до 24 лет самой популярной стала Белла Свон из "Сумерек". В категории от 25 до 34 лет - Золушка. От 35 до 44 лет - Скарлетт О'Хара из "Унесённых ветром". От 45 лет - Катерина из "Москва слезам не верит".

Отмечается, что на вышеперечисленных героинь в совокупности пришлось 40% ответов. Из главных качеств указаны ум и интеллект, смелость и доброта - более 70% опрошенных во всех категориях. При этом перенять у героинь женщины хотели бы храбрость, смелость, целеустремленность - их назвали более 60% респондентов. Опрошенные в возрасте от 45 лет добавили к этому списку приятную внешность выбранных героинь - более 50%.

Также в списке (по возрастным категориям): Эльза из "Холодного сердца", Золушка, Гермиона из "Гарри Поттера",Харли Квинн из "Отряда самоубийц" (18-24); Золушка , Гермиона, Элизабет Беннет из "Гордости и предубеждения", Роза из "Титаника" и снова Эльза (25-34); Скарлетт О'Хара, Золушка, Катерина, Тося из "Девчат" и Настенька из "Морозко" (35-44); Скарлетт О'Хара, Золушка, Настенька из фильма "Морозко" ибулгаковская Маргарита (от 44).

При этом топ тех, с кем ассоциируют себя россиянки, немного отличается от героинь, которых опрошенные назвали симпатичными им. Во второй вошла также Нина из "Кавказской пленницы". Плюс - те же Роза из "Титаника", Тося из "Девчат", Скарлетт О'Хара из "Унесенных ветром" и Настенька из "Морозко".