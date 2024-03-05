Онлайн-кинотеатр оштрафовали на 1 млн рублей за показ «Зеленой книги»

Роскомнадзор оштрафовал онлайн-кинотеатр за показ фильмов "Дылда" Кантемира Балагова, "Бриджит Джонс: Грани разумного" Бибана Кидрона и оскароносной "Зеленой книги" без маркировки "18+". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Канал не уточнил, о каком именно стриминге идет речь. По данным Mash, ведомство посчитало, что эти картины нарушают "традиционные духовно-нравственные ценности" и пагубно влияют на детское ментальное здоровье. Сейчас, заявляет канал, онлайн-кинотеатр обжалует решение Роскомнадзора.

13 декабря стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал ТНТ Music на 1 млн рублей из-за пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Продюсеру Фадееву впервые понравился фильм про себя

В августе суд оштрафовал главу "Яндекса" за показ фильмов с ЛГБТ без пометки "18+". Представители гендиректора на судебном заседании выразили несогласие с выводами ведомства, так как, по их мнению, Роскомнадзор не доказал, что ленты с запрещенной информацией могли смотреть несовершеннолетние. Вскоре стало известно, что Кинопоиск обжалует решение суда по новому штрафу за ЛГБТ-контент.