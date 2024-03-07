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Названы «самые женские» советские фильмы

Зрители телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" назвали "самые женские" советские фильмы по тематике, сюжету, настроению.

Названы «самые женские» советские фильмы
© Rg.ru

Что дамы смотрят на 8 марта? Конечно, "Девчат" Юрия Чулюкина (26% опрошенных назвали эту картину). Премьера картины прошла 7 марта 1962 года и была приурочена к Международному женскому дню. Фильм представили на нескольких международных кинофестивалях, включая кинофестиваль в Мар-дель-Плата (Аргентина), где Надежда Румянцева получила приз за лучшую женскую роль.

На втором месте ожидаемо оказалась мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (21%), которая также всегда в телепрограмме праздничного дня. В своё время коллеги режиссёра и критики предсказывали картине скромную судьбу. Однако по итогам 1980 года она стала лидером кинопроката, была признана лучшим фильмом года по версии журнала "Советский экран" и выбрана в качестве претендента на кинопремию "Оскар", где победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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Почётное третье место получил фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман", снятый по пьесе Эмиля Брагинского и Рязанова "Сослуживцы". История Новосельцева и Калугиной в исполнении Андрея Мягкова и Алисы Фрейндлих так понравилась зрителями, что в опросе журнала "Советский экран" они назвали пару лучшими актёрами года, а "Служебный роман" выбрали фильмом 1977 года.

Полный список "самых женских" фильмов выглядит так:

1. "Девчата", реж. Юрий Чулюкин - 26%

2. "Москва слезам не верит", реж. Владимир Меньшов - 21%

3. "Служебный роман", реж. Эльдар Рязанов - 18%

4. "Любовь и голуби", реж. Владимир Меньшов - 15%

5. "Самая обаятельная и привлекательная", реж. Геральд Бежанов - 14%

6. "Одиноким предоставляется общежитие", реж. Самсон Самсонов - 12,5%

7. "Женщины", реж. Павел Любимов - 10%

8. "Зимняя вишня", реж. Игорь Масленников - 9%

9. "Ищите женщину", реж. Алла Сурикова - 8%

10. "По семейным обстоятельствам", реж. Алексей Коренев - 7,5%

Кстати

Опрос проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". В нём приняло участие 2908 респондентов всех возрастов.

Фильмы и сериалы
Варвара-краса, длинная коса
Оскар
Зимняя вишня
Любовь и голуби
Служебный роман
Москва слезам не верит
Женщины
Девчата
Юрий Чулюкин
Самсон Самсонов
Павел Любимов
Эмиль Брагинский
Геральд Бежанов
Надежда Румянцева
Игорь Масленников
Алиса Фрейндлих
Алла Сурикова
Андрей Мягков
Алексей Коренев
Владимир Меньшов
Эльдар Рязанов