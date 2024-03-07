Названы «самые женские» советские фильмы

Зрители телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" назвали "самые женские" советские фильмы по тематике, сюжету, настроению.

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Что дамы смотрят на 8 марта? Конечно, "Девчат" Юрия Чулюкина (26% опрошенных назвали эту картину). Премьера картины прошла 7 марта 1962 года и была приурочена к Международному женскому дню. Фильм представили на нескольких международных кинофестивалях, включая кинофестиваль в Мар-дель-Плата (Аргентина), где Надежда Румянцева получила приз за лучшую женскую роль.

На втором месте ожидаемо оказалась мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (21%), которая также всегда в телепрограмме праздничного дня. В своё время коллеги режиссёра и критики предсказывали картине скромную судьбу. Однако по итогам 1980 года она стала лидером кинопроката, была признана лучшим фильмом года по версии журнала "Советский экран" и выбрана в качестве претендента на кинопремию "Оскар", где победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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Почётное третье место получил фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман", снятый по пьесе Эмиля Брагинского и Рязанова "Сослуживцы". История Новосельцева и Калугиной в исполнении Андрея Мягкова и Алисы Фрейндлих так понравилась зрителями, что в опросе журнала "Советский экран" они назвали пару лучшими актёрами года, а "Служебный роман" выбрали фильмом 1977 года.

Полный список "самых женских" фильмов выглядит так:

1. "Девчата", реж. Юрий Чулюкин - 26%

2. "Москва слезам не верит", реж. Владимир Меньшов - 21%

3. "Служебный роман", реж. Эльдар Рязанов - 18%

4. "Любовь и голуби", реж. Владимир Меньшов - 15%

5. "Самая обаятельная и привлекательная", реж. Геральд Бежанов - 14%

6. "Одиноким предоставляется общежитие", реж. Самсон Самсонов - 12,5%

7. "Женщины", реж. Павел Любимов - 10%

8. "Зимняя вишня", реж. Игорь Масленников - 9%

9. "Ищите женщину", реж. Алла Сурикова - 8%

10. "По семейным обстоятельствам", реж. Алексей Коренев - 7,5%

Кстати

Опрос проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". В нём приняло участие 2908 респондентов всех возрастов.