В России переснимут популярную советскую киносказку

Советский фильм Александра Роу "Варвара-краса, длинная коса", вышедший в прокат более 50 лет назад, переснимут в ближайшее время. Об этом сообщает Кинопоиск.

© Кадр из фильма "Варвара-краса, длинная коса"

Работу над производством картины планируется начать в следующем году.

В качестве продюсеров адаптации популярной сказки выступят Рубен Дищдишян ("История одного землетрясения", "Брестская крепость", "Мастер и Маргарита"), Юлия Иванова ("Мастер и Маргарита", "Мира", "Чики"), Юлиана Слащева ("Чижик-Пыжик возвращается", "Повелитель ветра", "Чебурашка"). За сценарий отвечает Евгения Хрипкова, работавшая над проектами "Сладкая жизнь", "Звоните ДиКаприо!", "Восьмидесятые".

"Мы не хотим переносить действие сказки в современность, мы хотим осовременивать ее деталями, в которых зритель будет считывать наше время", – приводятся слова Хрипковой.

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"Мы рады, что совместно с Киностудией им. Горького сможем сделать новую версию этого произведения, дополнив историю новыми сюжетными поворотами, и, используя современные кинотехнологии, сделать фильм не менее эмоциональным, но еще более зрелищным", – рассказал генеральный продюсер "Марс Медиа" Рубен Дишдишян.

Имена режиссера и исполнителей главных ролей на данный момент не озвучивались.

В свое время "Варвара-краса, длинная коса" произвела настоящий фурор: в течение года после выхода в прокат сказку посмотрели более 30 миллионов зрителей.

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