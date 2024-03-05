Культовый фильм «Рокки» режиссера Джона Эвилдсена стал одним из самых запоминающихся спортивных драм в истории кинематографа. Несмотря на скромный бюджет, создателям картины удалось достичь потрясающего реализма во многом благодаря нестандартным методам съемки.

Отсылки в известных фильмах к другим картинам

Одной из самых известных сцен стал забег Рокки Бальбоа по улицам Филадельфии. Съемочная группа не смогла получить официальное разрешение на съемки в общественных местах, поэтому решила действовать в партизанском стиле. Сильвестр Сталлоне в образе Рокки бегал по настоящим филадельфийским улицам, а операторы снимали его из машин.

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