Американский актер Джон Сина вышел голым на сцену премии "Оскар"

Американский актер Джон Сина произвел фурор на церемонии вручения "Оскар" - он вышел на сцену голым. Трансляция главного американского киномероприятия сейчас идет онлайн. Бывший рестлер, известный своими успехами в World Wrestling Entertainment, представлял номинантов в категории "Лучший дизайн костюмов", держа в руках табличку с названием номинации чуть ниже пояса.

© Chris Pizzello/Invision/AP

На нем при этом были только сандали. Премию "Оскар" за лучшие костюмы в этом году получил фильм под названием "Бедные-несчастные".

Давайн Джой Рэндольф получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана

Также уже известно, что полнометражный мультфильм "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки получил статуэтку "Оскар" как лучший анимационный фильм. Американский актер Роберт Дауни-младший получил премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Оппенгеймер". 96-я церемония вручения премии "Оскар" проходила ночью на 11 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre, а ведущим снова был комик и телеведущий Джимми Киммел.