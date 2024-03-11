Украинский фильм выиграл премию «Оскар»

Лауреатом премии «Оскар» за лучший документальный фильм стала лента режиссера с Украины Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе». Это первая такая награда в истории страны.

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На церемонии вручения украинский кинодеятель высказался против спецоперации.

В картине рассказывается о работе группы репортеров Associated Press в Мариуполе в начале конфликта. Этот фильм ранее получил премию BAFTA и премию Гильдии режиссеров США.

На «Оскар» в данной категории еще претендовали «Дочери Ольфы» о женщине, чьи дочери бежали в Ливию, чтобы вступить в «Исламское государство»*, «Вечная память» об отношениях чилийского журналиста Аугусто Гонгоры и чилийской актрисы Паулины Уррутиа, «Убить тигра» о борьбе семьи изнасилованной девочки в Индии и «Боби Вайн: Народный президент» о лидере оппозиции Уганды, передает РБК.

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*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории РФ по решению Верховного суда.