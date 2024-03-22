Церемония вручения премии «Оскар» – одно из самых престижных и ожидаемых событий в мире кинематографа. Каждый год миллионы зрителей по всему миру следят за трансляцией в надежде увидеть триумф своих фаворитов. Однако в 2017 году произошел конфуз, который навсегда останется в истории «Оскара».

Когда настало время объявить победителя в главной номинации «Лучший фильм», ведущие по ошибке назвали мюзикл «Ла-Ла Ленд». Съемочная группа этой яркой и стильной ленты вышла на сцену, полная радости и гордости. Создатели уже начали произносить благодарственные речи, когда их неожиданно прервал представитель организаторов церемонии.

Интересные факты о том, как снимали фильм «Ла-ла Ленд»

Оказалось, что произошла досадная путаница с конвертами, и настоящим лауреатом премии за лучший фильм года стала драма «Лунный свет». Съемочной команде «Ла-Ла Ленда» пришлось со смущенными лицами покинуть сцену, уступив место создателям «Лунного света».

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.