Забытый триллер с Мэлом Гибсоном вновь набирает популярность

В 2022 году состоялась мировая премьера криминального триллера под названием "В эфире", главную роль в котором исполнил известный американский актер Мэл Гибсон. На этой неделе он попал в топ-10 самых просматриваемых кинолент на платформе Netflix в США, передает издание Screen Rant.

© Кадр из фильма "В эфире"

По сюжету главный герой, диджей популярной радиостанции, принимает очередной звонок от слушателя. Напряженный разговор продлится целую ночь: неизвестный будет угрожать мужчине лишить жизни его близких, если он не признается в своих самых сокровенных тайнах в прямом эфире.

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В 2022 году триллер не завоевал особой симпатии ни у зрителей, ни у кинокритиков. Рецензии были посредственные, как и рейтинг киноленты. Но, судя по всему, спустя два года после выхода фильм подхватила волна успеха.

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