Джейсон Момоа хочет вернуться в триквеле «Дюны»

Премьера второй части "Дюны" состоялась полтора месяца назад, но разговоры о ее продолжении все еще не стихли. Джейсон Момоа, например, в недавнем интервью рассказал, что был бы не против вернуться во франшизу.

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В первой части фантастической саги с Тимоти Шаламе и Зендеей в главных ролях актер перевоплотился в Дункана Айдахо. В новой части Момоа не предстал перед своими фанатами в этом амплуа, но намекнул, что ему под силу это исправить.

"Я постараюсь вернуть Дункана Айдахо. Попробую вернуть его в третьей части".

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Звезда "Игры престолов" признался, что ему очень понравилось продолжение "Дюны". По словам Джейсона, фильм стоит посмотреть два-три раза, а также ознакомиться с произведениями Фрэнка Герберта.

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