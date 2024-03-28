Третьей части «Сокровища нации»‎ быть

"Сокровище нации" все еще может войти в историю кинематографа как приключенческая трилогия. Об этом заявил американский кинопродюсер Джерри Брукхаймер, передает издание Screen Rant.

© Кадр из фильма "Сокровище нации"

Не так давно Николас Кейдж, исполнитель главной роли в первых двух фильмах, заявил, что рассчитывать на возвращение культового детектива на экраны не стоит. Но надежды фанатов возродились на днях, когда Джерри Брукхаймер опроверг слова актера.

"Что ж, мы надеемся на выход "Сокровища нации 3" . Мы работали над фильмом довольно долго. Сейчас над сценарием к киноленте трудится блестящий специалист".

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Продюсер также признался, что, как только сценарий будет готов, его планируют отправить Николасу Кейджу.

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