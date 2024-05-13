Кинематограф – это искусство, которое имеет универсальный язык и способно объединять людей разных культур и национальностей. Американская премия «Оскар» считается одной из самых престижных наград в мире кино, и для любого режиссера или актера получить эту золотую статуэтку является признанием высочайшего мастерства и таланта.

Русские фильмы, несмотря на языковой барьер и культурные различия, смогли завоевать сердца членов Академии кинематографических искусств и получить заветную награду.

Сценарист, получивший две премии «Оскар» не имея профильного образования

Самый знаменитый русский фильм, получивший статуэтку был «Утомленные солнцем» режиссера Никита Михалкова.

Этот фильм стал первым в истории российским полнометражным художественным фильмом, получившим «Оскар» в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

За всю историю премии 6 русских фильмов получили награду, подробнее об этом смотрите в видео.