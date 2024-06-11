Каким сезоном завершатся «Пацаны»

В преддверии премьеры четвертого сезона "Пацанов" шоураннер Эрик Крипке объявил, что супергеройский сериал завершится пятым сезоном.

© Кадр из сериала "Пацаны"

"Премьерная неделя четвертого сезона #TheBoys — подходящее время, чтобы объявить: пятый сезон станет финальным!", — написал Крипке в личном блоге.



Новые серии популярного шоу выйдут уже через два дня.

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Сериал режиссируют Филип Сгриккиа, Фред Туа и Сара Бойд, в профессиональной копилке которых числятся "Сверхъестественное", "Сегун" и "Остаться в живых".

Главные роли в "Пацанах" исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Джесси Ашер, Чейс Кроуфорд и другие известные актеры.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что режиссер "‎Переполненной комнаты" снимет фильм о юности Иосифа Сталина.