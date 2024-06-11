Опубликован тизер нового сезона «Аркейна»
Компания Netflix опубликовала тизер второго сезона анимационного сериала "Аркейн".
Фанаты смогут насладиться новыми эпизодами с любимыми героями в ноябре этого года.
Первые серии "Аркейна" вышли в 2021 году и в одночасье обзавелись положительными рецензиями как от зрителей, так и от кинокритиков.
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Проект режиссируют Паскаль Шаррю и Арно Делорд. За сценарий отвечают Молли Бикли Ст. Джон, Дэвид Данн и Ник Ладдингтон.
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