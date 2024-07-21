Три фильма с самыми неожиданными концовками

Кинематограф – отличный способ получить порцию ярких впечатлений. Кинообозреватель Стивен Холланд составил список фильмов с самыми неожиданными сюжетными поворотами, которые удивят даже самого искушенного зрителя.

© Кадр из фильма "Шестое чувство"

«Игра» (1997)

Главный герой — успешный банкир Николас Ван Ортон, который потерял вкус к жизни. Брат Конрад предлагает ему принять участие в необычной игре, которая кардинально изменит его жизнь. А, если быть точнее, превратит ее в полный хаос и поставит под угрозу все, чего достиг Николас. Главные роли исполнили Майкл Дуглас, Шон Пенн и Дебора Кара Ангер.

«Шестое чувство» (1999)

В центре сюжета Малькольм Кроу – детский психолог, который сталкивается с трудным пациентом. Девятилетний мальчик по имени Коул боится жутких призраков, которых кроме него больше никто не видит. Специалист делает все возможное, чтобы помочь ребенку, и, сам того не подозревая, приближается к разгадке страшной тайны. Главные роли исполнили Брюс Уиллис, Хэйли Джоэл Осмент и Тони Коллетт.

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«Остров проклятых» (2010)

Тедди Дэниелс и его напарник Чак Оул отправляются расследовать исчезновение Рэйчел Соландо, сбежавшей из психиатрической больницы для преступников на острове Шаттер. Во время расследования Тедди возвращается к собственным воспоминаниям и снам, связанным с погибшей женой Долорес и концлагерем. Но почему?.. Главные роли исполнили Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало и Бен Кингсли.

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