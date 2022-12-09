Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
2 часа назад

Праздник по телевизору: что ждет российских телезрителей в новогоднюю ночь

Мира Маркина

Даже если вы не смотрите телевизор в повседневной жизни, в ночь с тридцать первого на первое наверняка включите его. Что посмотреть перед боем курантов и в первые часы 2023 года — в подборке "Рамблера".

Что ждет российских телезрителей в новогоднюю ночь
Фото: Кадр из программы "Голубой огонек"Кадр из программы "Голубой огонек"

"Маска"

На НТВ покажут новогодний выпуск шоу "Маска", вести его, как и другие эпизоды, будет Вячеслав Макаров. Правила все те же: звезды надевают костюмы, поют, а не менее звездное жюри отгадывает, кто под какой маской прячется.

Кадр из шоу "Маска"

"Уральские пельмени"

На СТС традиционно покажут новогоднее шоу "Уральских пельменей". На этот раз программа называется "Визги шампанского".

«В духе Рождества»: стоит ли смотреть комедийный мюзикл с Рейнольдсом

"Новогодний голубой огонек" и "Новогодний парад звезд"

На "Первом канале" и "России-1" покажут традиционные новогодние концерты. В съемках участвовали Филипп Киркоров, Николай Басков, Леонид Агутин и другие известные исполнители. Как минимум на одном из каналов появится Ярослав Дронов, или SHAMAN. На "Первом канале" прозвучат неизвестные ранее песни, а "Россия-1" сделала ставку на проверенный годами "Голубой огонек".

"СамоИрония судьбы"

ТНТ вечером 31 декабря покажет собственное новогоднее музыкальное кино «СамоИрония судьбы» с 70 Женями Лукашиными. В ролях Михаил Галустян, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Сергей Жуков, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Яна Кошкина, Люся Чеботина и другие артисты.

Кадр из фильма "СамоИрония судьбы"

Проект — отсылка к "Иронии судьбы, или С легким паром", современному кино и музыкальным шлягерам. Клава Кока исполнит "Пять минут" из кинофильма "Карнавальная ночь", а Хабиб, автор хита "Ягода-малинка", в образе Эдуарда Хиля споет о достижениях сельского хозяйства, появившись из огромной малины.

Новый год 2023,Маска,Ярослав Дронов,Клава Кока,Азамат Мусагалиев,Яна Кошкина,Тимур Батрутдинов,Эдуард Хиль,Михаил Галустян,Павел Воля,Вячеслав Макаров,Сергей Жуков,Леонид Агутин,Николай Басков,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители