Что ждет российских телезрителей в новогоднюю ночь

Даже если вы не смотрите телевизор в повседневной жизни, в ночь с тридцать первого на первое наверняка включите его. Что посмотреть перед боем курантов и в первые часы 2023 года — в подборке "Рамблера".
На НТВ покажут новогодний выпуск шоу "Маска", вести его, как и другие эпизоды, будет Вячеслав Макаров. Правила все те же: звезды надевают костюмы, поют, а не менее звездное жюри отгадывает, кто под какой маской прячется.
На СТС традиционно покажут новогоднее шоу "Уральских пельменей". На этот раз программа называется "Визги шампанского".
На "Первом канале" и "России-1" покажут традиционные новогодние концерты. В съемках участвовали Филипп Киркоров, Николай Басков, Леонид Агутин и другие известные исполнители. Как минимум на одном из каналов появится Ярослав Дронов, или SHAMAN. На "Первом канале" прозвучат неизвестные ранее песни, а "Россия-1" сделала ставку на проверенный годами "Голубой огонек".
ТНТ вечером 31 декабря покажет собственное новогоднее музыкальное кино «СамоИрония судьбы» с 70 Женями Лукашиными. В ролях Михаил Галустян, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Сергей Жуков, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Яна Кошкина, Люся Чеботина и другие артисты.
Проект — отсылка к "Иронии судьбы, или С легким паром", современному кино и музыкальным шлягерам. Клава Кока исполнит "Пять минут" из кинофильма "Карнавальная ночь", а Хабиб, автор хита "Ягода-малинка", в образе Эдуарда Хиля споет о достижениях сельского хозяйства, появившись из огромной малины.