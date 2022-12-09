Что ждет российских телезрителей в новогоднюю ночь

Даже если вы не смотрите телевизор в повседневной жизни, в ночь с тридцать первого на первое наверняка включите его. Что посмотреть перед боем курантов и в первые часы 2023 года — в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из программы "Голубой огонек" Кадр из программы "Голубой огонек"

"Маска"

На НТВ покажут новогодний выпуск шоу "Маска", вести его, как и другие эпизоды, будет Вячеслав Макаров. Правила все те же: звезды надевают костюмы, поют, а не менее звездное жюри отгадывает, кто под какой маской прячется.

Кадр из шоу "Маска"

"Уральские пельмени"

На СТС традиционно покажут новогоднее шоу "Уральских пельменей". На этот раз программа называется "Визги шампанского".

"Новогодний голубой огонек" и "Новогодний парад звезд"

На "Первом канале" и "России-1" покажут традиционные новогодние концерты. В съемках участвовали Филипп Киркоров, Николай Басков, Леонид Агутин и другие известные исполнители. Как минимум на одном из каналов появится Ярослав Дронов, или SHAMAN. На "Первом канале" прозвучат неизвестные ранее песни, а "Россия-1" сделала ставку на проверенный годами "Голубой огонек".

"СамоИрония судьбы"

Кадр из фильма "СамоИрония судьбы"