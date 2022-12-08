Как снимают “голубые огоньки”: откровения массовки

Для новогодней ночи российские телеканалы обычно готовят особую программу. Чаще всего это концерты, участниками которых становятся наиболее популярные у аудитории артисты. И конечно, транслируют их выступления не в прямом эфире, а в записи. “Рамблер” узнал, когда и как на самом деле проходят съемки всех этих программ.

Фото: Кадр из телепрограммы Кадр из телепрограммы

Сценарий будущего шоу разрабатывают за несколько месяцев до трансляции. А сами съемки длятся одну-две недели, обычно уже в ноябре или декабре. Какие еще секреты есть у “огоньков”?

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Фальшивая еда

На столах у массовки пластиковые фрукты и блюда. В бокалах, как правило, лимонад. И если его наливают свежим перед каждыми съемками, то вам несказанно повезло. Ведь иногда в целях экономии напитки не обновляют и спустя несколько дней съемок к ним примешиваются конфетти и серпантин.

Кстати о конфетти. Иногда их сметают с пола в конце съемочного дня и заряжают ими же пушки снова.

Встреча со звездами

Ее может и не быть. Элементарно потому, что у селебрити разные графики и не всегда они совместимы. Номера артистов снимают по отдельности, а потом их собирают в один концерт. Некоторые актеры массовки и вовсе изображают веселье под фонограмму, если в съемочный день не освободится ни одна из звезд.

Снимать артистов на телефон нельзя. Даже если они сами не против сделать с вами селфи. За это съемочная команда может отправить актера массовки в “черный список”.

Спартанские условия

В целом быть актером массовки на подобных мероприятиях – задача не из легких. Так называемая VIP-массовка вынуждена танцевать несколько часов кряду. Иногда телеканалы скупятся и даже не кормят массовку, компенсируя обед небольшим денежным вознаграждением в конце смены. Наряды для съемок участники тоже приносят свои.

Съемки могут длиться и десять и тринадцать часов. При этом покидать павильон нельзя. Приходится ждать, пока тот или иной артист приедет, загримируется и будет готов к выступлению.

Минутка славы

Массовка на то и массовка – не факт, что вы увидите свое лицо в финальном варианте шоу.

“Голубой огонек” не на Шаболовке

Программу снимают в павильонах “Мосфильма”.