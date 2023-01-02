Топ-3 европейских фильма с новогодней атмосферой

Голливудское кино о Рождестве или чудесах новогодней ночи - то, что всегда было популярным. Американцы, безусловно, умеют снимать картины с нотками юмора, праздничной романтикой и рождественскими фантазиями. А как это делают в Европе? Особенный тонкий юмор, интересные сюжетные повороты, необычные лица. "Рамблер" расскажет о достойных европейских фильмах с новогодней атмосферой.

Фото: Кадр из фильма "Мой друг Дед Мороз" Кадр из фильма "Мой друг Дед Мороз"

Это правда, что многие из культовых рождественских фильмов родом из Америки. Но тем не менее, некоторые из лучших праздничных картин были сделаны в Европе.

Реальная любовь (2003) – Лондон, Франция и Португалия

Если вам нравится «Бриджит Джонс» или «4 свадьбы и одни похороны», вам понравится и этот фильм, потому как их снял один и тот же режиссер. Эту картину сняли в Англии и она прекрасно передает атмосферу праздничного Лондона. Еще приятнее, что в фильме появятся истории из Франции и Португалии.

В картине появляются лучшие актеры, которых может предложить Британия, в том числе Хью Грант, Лиам Нисон, Колин Ферт и Кира Найтли. Неудивительно, что фильм с самого начала был обречен на успех.

Мой друг Дед Мороз (2014) - Франция

В этой милой французской комедии Тахар Рахим играет грабителя, маскирующегося под Деда Мороза, который неожиданно получает помощника в виде маленького мальчика, чей дом он грабил. Яркий фильм полон праздничного веселья, а актеры легко могут обаять зрителей.

Это все любовь (2014) - Германия

Кадр из фильма "Это все любовь"