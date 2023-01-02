Топ-3 европейских фильма с новогодней атмосферой

Голливудское кино о Рождестве или чудесах новогодней ночи - то, что всегда было популярным. Американцы, безусловно, умеют снимать картины с нотками юмора, праздничной романтикой и рождественскими фантазиями. А как это делают в Европе? Особенный тонкий юмор, интересные сюжетные повороты, необычные лица. "Рамблер" расскажет о достойных европейских фильмах с новогодней атмосферой.
Это правда, что многие из культовых рождественских фильмов родом из Америки. Но тем не менее, некоторые из лучших праздничных картин были сделаны в Европе.
Если вам нравится «Бриджит Джонс» или «4 свадьбы и одни похороны», вам понравится и этот фильм, потому как их снял один и тот же режиссер. Эту картину сняли в Англии и она прекрасно передает атмосферу праздничного Лондона. Еще приятнее, что в фильме появятся истории из Франции и Португалии.
В картине появляются лучшие актеры, которых может предложить Британия, в том числе Хью Грант, Лиам Нисон, Колин Ферт и Кира Найтли. Неудивительно, что фильм с самого начала был обречен на успех.
В этой милой французской комедии Тахар Рахим играет грабителя, маскирующегося под Деда Мороза, который неожиданно получает помощника в виде маленького мальчика, чей дом он грабил. Яркий фильм полон праздничного веселья, а актеры легко могут обаять зрителей.
Немецкая романтическая комедия, ремейк одноименного голландского фильма, рассказывает историю 10 мужчин и женщин из Франкфурта-на-Майне. Главные герои борются с проблемами в отношениях и дилеммами любви в преддверии праздников и в конечном итоге оказываются втянутыми в несколько дней предрождественского хаоса. Фильм напоминает всем нам, что любовь — это действительно все, что нужно.