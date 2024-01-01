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3 новогодних фильма про любовь

Новогодние праздники – идеальное время для того, чтобы побыть наедине с собой или со своей второй половинкой и пересмотреть тематические романтические комедии.

3 новогодних фильма про любовь
© Кадр из фильма "Привет семье!"

В этой подборке «Рамблер» расскажет о лучших новогодних фильмах про любовь, которые можно считать классикой своего жанра.

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«Неспящие в Сиэтле»

Кадр из фильма "Неспящие в Сиэтле"
  • Год: 1993
  • Страна: США
  • Продолжительность: 1 час 45 минут
  • Рейтинг на Кинопоиске: 7.7

Девушка возвращается домой после вечеринки в честь грядущего рождества. В машине она включает радио и застает в эфире трогательный рассказ восьмилетнего мальчика по имени Джона: полтора года назад его мама умерла, а отец до сих пор тяжело переживает смерть любимой, не может построить новые отношения и обрести счастье в личной жизни.

В какой-то момент к эфиру присоединяется и сам вдовец – Сэм. Всем слушателям радиостанции он признается в своих чувствах, в том, как тоскует по жене и как ее не хватает, особенно в канун Рождества. Герой еще не подозревает, какое внимание он привлечет к себе этой трогательной историей.

Зарубежные фильмы, которые создают праздничное настроение

«Интуиция»

Кадр из фильма "Интуиция"
  • Год: 2001
  • Страна: США
  • Продолжительность: 1 час 27 минут
  • Рейтинг на Кинопоиске: 7.7

Судьба сводит Джонатана и Сару в магазине, в который они отправились в канун Рождества за подарками: им обоим приглянулась одна пара перчаток. После определения дальнейшей судьбы аксессуара молодые люди решают поужинать вместе. Вечер проходит чудесно, и героям вовсе не хочется расставаться. Правда, особого выбора у них нет, ведь они уже состоят в серьезных отношениях.

Не рискуя самостоятельно принять решение, которое, скорее всего, кардинально изменит их жизнь, Джонатан и Сара вверяют их потенциальные отношения судьбе. План следующий: Сара записывает свой мобильный на странице случайной книги и оставляет ее в магазине, а Джонатан оставляет свой номер на пятидолларовой купюре. Если им суждено встретиться, то заветные цифры обязательно снова попадут к ним в руки, считают герои.

«Привет Семье!»

Кадр из фильма "Привет семье"
  • Год: 2005
  • Страна: США
  • Продолжительность: 1 час 43 минуты
  • Рейтинг на Кинопоиске: 6.9

Взаимопониманию, доверию и единению, которые царят в семействе Стоунов, можно только позавидовать. Их большая дружная семья состоит из главы семейства, его супруги и пятерых детей, которые стараются проводить свое свободное время вместе с родными.

Рождественские праздники – отличный повод для встречи. Настал день Х, все в сборе, в привычном составе. Правда, любимец родителей, сын Эверетт, успешный финансист, приводит с собой возлюбленную Мередит. Никого, кроме самого Эверетта, девушка особо не восхищает, что, впрочем, никто от нее и не скрывает. Удастся ли Мередит стать частью этой большой дружной семьи, или рождественское чудо не случится?

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