3 новогодних фильма про любовь
Новогодние праздники – идеальное время для того, чтобы побыть наедине с собой или со своей второй половинкой и пересмотреть тематические романтические комедии.
В этой подборке «Рамблер» расскажет о лучших новогодних фильмах про любовь, которые можно считать классикой своего жанра.
«Неспящие в Сиэтле»
- Год: 1993
- Страна: США
- Продолжительность: 1 час 45 минут
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.7
Девушка возвращается домой после вечеринки в честь грядущего рождества. В машине она включает радио и застает в эфире трогательный рассказ восьмилетнего мальчика по имени Джона: полтора года назад его мама умерла, а отец до сих пор тяжело переживает смерть любимой, не может построить новые отношения и обрести счастье в личной жизни.
В какой-то момент к эфиру присоединяется и сам вдовец – Сэм. Всем слушателям радиостанции он признается в своих чувствах, в том, как тоскует по жене и как ее не хватает, особенно в канун Рождества. Герой еще не подозревает, какое внимание он привлечет к себе этой трогательной историей.
«Интуиция»
- Год: 2001
- Страна: США
- Продолжительность: 1 час 27 минут
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.7
Судьба сводит Джонатана и Сару в магазине, в который они отправились в канун Рождества за подарками: им обоим приглянулась одна пара перчаток. После определения дальнейшей судьбы аксессуара молодые люди решают поужинать вместе. Вечер проходит чудесно, и героям вовсе не хочется расставаться. Правда, особого выбора у них нет, ведь они уже состоят в серьезных отношениях.
Не рискуя самостоятельно принять решение, которое, скорее всего, кардинально изменит их жизнь, Джонатан и Сара вверяют их потенциальные отношения судьбе. План следующий: Сара записывает свой мобильный на странице случайной книги и оставляет ее в магазине, а Джонатан оставляет свой номер на пятидолларовой купюре. Если им суждено встретиться, то заветные цифры обязательно снова попадут к ним в руки, считают герои.
«Привет Семье!»
- Год: 2005
- Страна: США
- Продолжительность: 1 час 43 минуты
- Рейтинг на Кинопоиске: 6.9
Взаимопониманию, доверию и единению, которые царят в семействе Стоунов, можно только позавидовать. Их большая дружная семья состоит из главы семейства, его супруги и пятерых детей, которые стараются проводить свое свободное время вместе с родными.
Рождественские праздники – отличный повод для встречи. Настал день Х, все в сборе, в привычном составе. Правда, любимец родителей, сын Эверетт, успешный финансист, приводит с собой возлюбленную Мередит. Никого, кроме самого Эверетта, девушка особо не восхищает, что, впрочем, никто от нее и не скрывает. Удастся ли Мередит стать частью этой большой дружной семьи, или рождественское чудо не случится?