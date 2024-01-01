3 новогодних фильма про любовь

Новогодние праздники – идеальное время для того, чтобы побыть наедине с собой или со своей второй половинкой и пересмотреть тематические романтические комедии.

© Кадр из фильма "Привет семье!"

В этой подборке «Рамблер» расскажет о лучших новогодних фильмах про любовь, которые можно считать классикой своего жанра.

Видео дня

«Неспящие в Сиэтле»

Кадр из фильма "Неспящие в Сиэтле" Год: 1993

Страна: США

Продолжительность: 1 час 45 минут

Рейтинг на Кинопоиске: 7.7

Девушка возвращается домой после вечеринки в честь грядущего рождества. В машине она включает радио и застает в эфире трогательный рассказ восьмилетнего мальчика по имени Джона: полтора года назад его мама умерла, а отец до сих пор тяжело переживает смерть любимой, не может построить новые отношения и обрести счастье в личной жизни.

В какой-то момент к эфиру присоединяется и сам вдовец – Сэм. Всем слушателям радиостанции он признается в своих чувствах, в том, как тоскует по жене и как ее не хватает, особенно в канун Рождества. Герой еще не подозревает, какое внимание он привлечет к себе этой трогательной историей.

«Интуиция»

Кадр из фильма "Интуиция" Год: 2001

Страна: США

Продолжительность: 1 час 27 минут

Рейтинг на Кинопоиске: 7.7

Судьба сводит Джонатана и Сару в магазине, в который они отправились в канун Рождества за подарками: им обоим приглянулась одна пара перчаток. После определения дальнейшей судьбы аксессуара молодые люди решают поужинать вместе. Вечер проходит чудесно, и героям вовсе не хочется расставаться. Правда, особого выбора у них нет, ведь они уже состоят в серьезных отношениях.

Не рискуя самостоятельно принять решение, которое, скорее всего, кардинально изменит их жизнь, Джонатан и Сара вверяют их потенциальные отношения судьбе. План следующий: Сара записывает свой мобильный на странице случайной книги и оставляет ее в магазине, а Джонатан оставляет свой номер на пятидолларовой купюре. Если им суждено встретиться, то заветные цифры обязательно снова попадут к ним в руки, считают герои.

«Привет Семье!»

Кадр из фильма "Привет семье" Год: 2005

Страна: США

Продолжительность: 1 час 43 минуты

Рейтинг на Кинопоиске: 6.9

Взаимопониманию, доверию и единению, которые царят в семействе Стоунов, можно только позавидовать. Их большая дружная семья состоит из главы семейства, его супруги и пятерых детей, которые стараются проводить свое свободное время вместе с родными.