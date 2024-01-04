3 скандинавских детективных сериала, которые можно посмотреть за праздники

Когда еще пополнять копилку качественных сериалов, если не в новогодние праздники? Если вы планируете провести несколько дней дома в обнимку с теплым одеялом и кружкой горячительного напитка, скоротать время с удовольствием можно за просмотром скандинавских детективных сериалов.

© Кадр из сериала "Детектив Вистинг"

Подборка проектов с интригующим сюжетом и неожиданной развязкой, которые по достоинству оценят любители жанра, – в материале «Рамблера».

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«Каштановый человечек»

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

Страна: Дания Год: 2021

Количество серий: 1 сезон, 6 эпизодов

Рейтинг на Кинопоиске: 7.5

В небольшом городке в Дании орудует серийный маньяк – его жертвами становятся молодые беззащитные девушки. Правоохранительные органы и общественность потрясены жестокостью преступника. Пока местные жители надеются на оперативную поимку убийцы, детективы пытаются разгадать, что скрывается за единственной уликой на местах преступлений – странной фигуркой наподобие человека, сделанной из спичек и каштанов.

Снят под одноименной книге Сорена Свейструпа – датского сценариста и писателя, который также работал над проектами «Убийство» и «Николай и Джули».

«Детектив Вистинг»

Кадр из сериала "Детектив Вистинг"

Страна: Норвегия Год: 2019-2021

Количество серий: 2 сезона, 18 эпизодов

Рейтинг на Кинопоиске: 7.6

Полиция обнаруживает труп мужчины, который якобы просидел в кресле перед телевизором в собственной квартире в течение нескольких месяцев. Скончавшийся был соседом следователя Вистинга, который всю свою жизнь посвятил раскрытию запутанных преступлений и поимке правонарушителей. Мужчине вновь предстоит приложить максимум усилий, чтобы поймать серийного убийцу, которого, как вскоре становится известно, на протяжении многих дет разыскивает ФБР.

Сериал снят на основе серии романов современного писателя и бывшего следователя норвежской полиции Йорна Лиера Хорста.

«Святилище»

Кадр из сериала "Святилище"

Страна: Швеция Год: 2019

Количество серий: 1 сезон, 8 эпизодов

Рейтинг на Кинопоиске: 7.5

Главная героиня Хелена приезжает в элитную психиатрическую клинику-санаторий, в которой ее сестра-близнец Сири проходит курс лечения. Встреча проходит не самым лучшим образом: Сири предлагает сестре поменяться местами на пару дней, чтобы та смогла вырваться из оков в реальность и насладиться нормальной жизнью. Хелена отказывает в просьбе: девушки ссорятся и, так и не выяснив отношения, ложатся спать. Утром Хелена понимает, что сестра все-таки осуществила задуманное: Сири украла ее личность и выбралась из клиники.